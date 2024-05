Matías Alé arremetió contra Yanina Latorre por criticar su relación: “Voy a hablar”

Matías Alé reapareció a los medios comunicación con una nueva noticia: está de pareja. Pese a la emoción por su nuevo presente, los fanáticos se dieron cuenta de dato no menor. Su novia tiene 22 años.

Matías Alé presentó a su novia, Martina Vignolo. Captura del video.

“El amor no tiene edad ni tiempo. No voy a decir que es un ángel porque me van a internar de vuelta. Yo digo que es un hada. Estoy pasando el mejor momento de mi vida”, expresó el actor con emoción en el programa “Desayuno Americano”.

Matías Alé prevé un futuro prometedor con su nueva novia, al punto de visualizar un matrimonio e hijos. Sin embargo, algunas personas no estarían de acuerdo, como el caso de Yanina Latorre, quien rechazó una foto de la pareja en Corrientes.

“Lo tenemos a Matías Alé y a su novia. Se sacaron una foto en calle Corrientes con un vaso de Starbucks... Parece que el sueño de la piba esta era ir a la calle Corrientes con un café de Starbucks. ¿Se puede ser tan marginal?” , expresó la angelita en su programa radial en El Observador.

Tras los dichos de Latorre, el artista decidió romper el silencio y arremeter contra ella.

La postura de Matías Alé a los dichos de Yanina Latorre

El actor expresó su opinión en el programa “Empezar el Día”. Ahí, brindó su postura sobre las críticas que ha recibido sobre su relación.

“Chicos, quiero que sepan que estoy feliz. Yo ya no leo, ya agradezco, ya doy vuelta a la página”, destacó el artista.

Pese a su nueva concepción de las críticas, Alé sentenció que ha buscado brindarle esa mentalidad a su novia. Esto, debido a que es su primera experiencia en el mundo mediático.

“¿Sabes por qué lo hago ahora? Para poder explicarle a ella porque ella es muy nuevita”, aseveró el actor sobre cómo busca proteger a su novia.

Finalmente, ante los dichos de Yanina Latorre, sentenció que buscaría hablar con ella. Esto, dado que habría minimizado los sueños de su novia.

La historia que Martina Vignolo compartió en Instagram junto a Matías Alé. (Foto: captura de pantalla)

“Después voy a hablar con Yani. Que critique que Martina subió una historia en calle Corrientes agradeciendo que estaba tomando un café de una confitería muy conocida (...) Starbucks no está en Mar del Plata y tal vez para Martina tomar un Starbucks en la calle Corrientes con todas las luces era un sueño, y Yanina minimizó ese sueño”, concluyó Matías Alé.