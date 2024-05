La historia de la pelea a muerte entre Yanina Latorre y Maru Botana

Yanina Latorre es una de las figuras más polémicas del espectáculo por su fuerte carácter y su manera de opinar sin filtros sobre otros famosos. En más de una ocasión, se vio envuelta en conflictos legales por sus comentarios tanto de personalidades, como de política, economía y sociedad.

Desde que Yanina Latorre se enteró de que Maru Botana volverá a la televisión con un programa de cocina, que será producido por la productora de Marcelo Tinelli para el canal de América Tv, esto no fue bien recibido por la panelista de LAM que fiel a su estilo no dudó en decir lo que piensa.

Según contó Yanina Latorre fue Marcelo Tinelli quien la llamó para informarle sobre la nueva incorporación a la televisión. Frente a esto, la panelista contó en su programa de radio el origen de su pelea con la cocinera que viene desde que ambas estudiaban en la universidad.

Por qué están peleadas hace años Yanina Latorre y Maru Botana

En ese contexto, Yanina expresó sin filtros: “Yo soy una mina honesta. No me gusta que viene Maru Botana. Es mala persona, a mí me cagó una parte muy importante de mi vida y lo voy a seguir repitiendo. Yo sufrí, lloré, me quedé sin amigas por ella que era una resentida y le molestaba mi cuerpo”.

“Mis 18 son hace 37 años, era otra época. Maru básicamente me trató de anoréxica y en ese momento ser anoréxica era como un tabú, era un insulto. Era una enfermedad que no se conocía, en esa época criticabas a las chicas que vomitaban, no sabíamos lo que era un desorden alimenticio. Yo no fui anoréxica, pero siempre fui muy flaquita. Imagínate la edad que tengo, menopausia, dos hijos y no engordé. Yo debo tener 10 kilos más que cuando me casé, en ese momento pesaba 42 kilos. Toda mi vida hice dieta para engordar”, rememoró Yanina Latorre.

Yanina Latorre y Maru Botana cuando iban a la universidad Foto: gentileza clarín

“Yo creo que empezó a hacer dieta y ella cocinaba como cocina ahora, hacía rogeles. Yo fui muy amiga de Maru, me crié con ella. Íbamos juntas a la facultad, estudiamos juntas 2 años. Teníamos un grupo de amigas en común. Los sábados a la tarde nos juntábamos a estudiar en la casa de Maru y ella, que ya había adelgazado, te llenaba la mesa de comida. Mientras que estudiábamos, yo que soy re dulcera, me comía todo y ella se ve que me miraba con odio y yo nunca me había dado cuenta”, agregó Yanina Latorre.

“El tercer mes de esas mesas, ella me mira y me dice: ‘¿Cuánto tiempo más nos vas a esconder que sos anoréxica y que comés adelante nuestro para vendernos que comés y cuando salís de acá vomitas? ¿Ya no te basta con quedarte con todas las miradas de la facultad que todos mueren por vos y a nosotras no nos mira nadie? ¿Hasta dónde vas a llegar?’”, expuso Latorre.

“Yo me puse a llorar porque no sabés lo turra que es Maru Botana. Y me empezó a gritar ‘anoréxica’ adelante de todo el mundo. Para mí fue como si me hubieran dicho ‘asesina’”. “Ella me dice: ‘Yo sé el esfuerzo que hago, yo todo esto no lo puedo comer. Hace 2 horas que te veo comer Rogel, ¿cuánto vomitas cuando salís de acá?’”, agregó Yanina Latorre.

Luego contó que llegó a su casa llorando y expresó: “Perdí a mi grupo de amigas, no me habló nunca más ninguna porque ella las convenció que yo era una especie de monstruo anoréxico que no comía para robarle los novios. Maru es muy resentida. Nunca más me hablaron. Con el tiempo ella terminó peleándose con cada una de ese grupo y ellas vinieron a pedirme perdón”.