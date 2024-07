El furioso descargo de Pepe Cibrián contra Olga: “Voy a hacerles juicio”

Pepe Cibrián Campoy es un actor, productor y director de teatro con una larga trayectoria en el espectáculo argentino. Es considerado uno de los creadores del teatro musical en el país. Este año, el artista fue noticia porque se casó con su nueva pareja Ezequiel Frezzotti, a menos de dos años de su última boda.

Hace un tiempo en el canal de streaming de Olga, Toto Kirzner realizó una polémica imitación de Pepe Cibrián cuando estuvo en el programa de Susana Giménez hace muchos años. Allí el artista había hablado de un tema muy delicado en el país como es la desaparición y prostitución infantil.

El fuerte descargo de Pepe Cibrián contra Olga

Sin embargo, la imitación de Toto lejos de causar humor se volvió polémica por tocar un tema delicado y sensible para Pepe. El director teatral estuvo en un móvil de Intrusos, donde hizo un furioso descargo en contra del streaming y la libertad con la que se toman ciertos temas.

“Un comentario que hice a Susanas Giménez, yo no lo hic de esa manera porque es verdad que una chica de 5 años me contó que se tuvo que prostituir para evitar el hambre. Ustedes se ríen, se matan de risa de una manera espantosa a algunos de ustedes les pasó esto.

“Todo esto es por lo que yo he luchado. ¿Algunos de ustedes adoptó un niño?, se matan de risa de esto y es una cosa inhumana y el streaming es responsable de esto. A qué punto vamos a llegar”, agregó al director teatral.

“Yo me meto en la vida de alguna de ustedes. A donde va a parar la sociedad. Son unos maleducados. Son los responsables de lo que les pasa a estos chicos en la calle y se matan de risa. Están ofendiendo a los niños que se mueren de hambre”, expresó con enojo Pepe Cibrián.

“Ustedes no tienen límites, el streaming no tiene límites”, comentó Pepe a los gritos. “Voy a hacerle juicio, pero no por mí y si gano será a la casa del teatro. Necesita que sea respetado”, agregó el artista.