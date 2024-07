Maluma habló sobre la pelea con los hinchas argentinos en la Copa América 2024: “El partido estaba muy tenso”

Maluma es un cantante colombiano de 30 años que durante 2014 logró trascender como artista del género urbano fuera de su país. En esta oportunidad, y por contexto de la final de la Copa América 2024 entre Colombia y Argentina, viajó a Miami junto a otros colegas para alentar a su Selección.

Maluma estuvo presente en la final de la Copa América 2024

Durante el partido entre Argentina y Colombia, se viralizó un video de Maluma, desde su palco, peleándose con hinchas argentinos que se encontraban en las plateas. Sin dudas, el video generó mucho repudio para con el cantante.

A dos días de la final, Maluma rompió el silencio y contó la verdad sobre su accionar con los argentinos. “Quería hablar de lo que pasó en el partido contra la Selección Argentina. Primero, quiero saludar a nuestro pueblo y equipo colombiano por ese esfuerzo, por esa entrega en cada balón y en cada minuto. Nos ponen cada día más en alto, y me siento muy orgulloso de ser colombiano. No me cambiaría por nada del mundo”, comenzó.

Maluma desmintió haberse peleado con los hinchas argentinos en la final de la Copa América 2024

“Qué final, que momento, qué pasión por el fútbol. Por otro lado, al pueblo argentino les envío un abrazo muy grande. Felicidades. Vi que hay rumores que dicen que yo estaba peleando con el pueblo argentino. Eso es mierd*, no crean todo lo que ven en las redes sociales. Yo no estaba peleando con nadie”, explicó Maluma sobre su accionar con los hinchas argentinos.

Y se refirió a que solo alentó a sus compatriotas: “Yo me paré ahí para gritarle a la gente de Colombia para que empezar a vibrar como nosotros porque el partido estaba muy tenso y difíciles. Ustedes saben cómo se pone uno con la pasión del fútbol”. Y le volvió a enviar las gracias a la Selección de Colombia por lo hecho: “No tiene precio y no lo cambio por nada”.

“Nos vemos en un futuro muy cercano, vamos a ver que pasará. Estamos listos para el mundial”, dijo al final Maluma, dando a entender que la Selección de Colombia se cruzaría con la Selección Argentina en el Mundial 2026.