Copa América 2024: Lionel Scaloni pasó por Alto Rosario y generó una marea humana

Las vacaciones de Lionel Scaloni arrancaron con un episodio inusual en Alto Rosario. Apenas tres días después de la final de la Copa América de Estados Unidos 2024, el director técnico de la selección nacional de fútbol fue al shopping y una marea humana lo envolvió en busca de fotos, videos y autógrafos como recuerdo del encuentro viral con el bicampeón.

Aunque es uno de los entrenadores más famosos del mundo, el exfutbolista no toma demasiadas precauciones a la hora de salir a la calle y su visita al centro comercial del barrio Refinería fue un verdadero hito. El DT estaba con su familia y en cuestión de minutos quedó rodeado por cientos de personas, pero se las ingenió para abrirse paso.

Después de la victoria de Argentina ante Colombia en Miami, el creador de La Scaloneta volvió en Pujato, su pueblo natal. Desde su regreso al país aprovechó el tiempo libre para ir a comer a Roldán, otra ciudad cercana a Rosario, pero allí no atrajo tanta atención como en el paseo de compras vecino a Puerto Norte.

¿Por qué Lionel Scaloni fue al shopping Alto Rosario?

La presencia de Lionel Scaloni en Alto Rosario se confirmó a partir un problema en el viaje de regreso del bicampeón de América. El técnico no recibió su valija y lo invitaron a que fuera a buscar ropa a uno de los locales del centro comercial ubicado sobre calle Junín.

Lío pasó por la tienda y no tardó en convertirse en un imán de celulares. El exjugador de Newell’s Old Boys y Deportivo La Coruña salió con su pareja, su mamá y sus hijos, pero no la tuvieron fácil para desplazarse durante la recorrida en un shopping que ya estaba cargado de gente por las vacaciones de invierno.

El seleccionador argentino no sólo estuvo dentro del paseo de compras. También pasó por Rock&Feller’s, uno de los restaurantes más importantes de Rosario. A pesar de la alta demanda, mantuvo la buena onda y se sacó fotos con el personal antes de retirarse.

Lío llevó a su mamá durante la segunda semana de vacaciones de invierno. Foto: @kikikikolee

Después del ajetreo en el shopping, Scaloni hizo el viaje de regreso de 40 kilómetros hasta Pujato. Al día siguiente salió a andar en bicicleta, uno de sus deportes favoritos, y se tomó unos minutos para sacarse fotos con los admiradores que lo esperaban.

Mientras baja la espuma del nuevo título obtenido por Argentina, el técnico tiene un mes y medio por delante para afrontar la próxima doble fecha de eliminatorias del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El primer partido con Chile puede ser el escenario del último homenaje a Ángel Di María, que anunció su retiro después de la Copa América.

Decenas de personas rodearon al bicampeón. Foto: @germansl04

Scaloni admitió que la Selección vivió “minutos de gloria” gracias a la despedida de “Fideo” en el partido con Colombia. “No merecía salir, pero merecía que la gente lo reconociera. Fue un final de película”, concluyó en una entrevista emitida por Canal 13.