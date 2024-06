El enojo de Catherine Fulop con Lionel Scaloni por no convocar a Paulo Dybala: “Son cosas que no entiendo”

Catherine Fulop se convirtió en el foco de atención de los medios cuando expresó su descontento con Lionel Scaloni. La actriz venezolana, madre de Oriana Sabatini, no ocultó su enojo al enterarse de que su yerno, Paulo Dybala, no fue convocado para ser parte de la Selección Argentina en la Copa América 2024 que se disputa en Estados Unidos.

El posteo de Paulo Dybala en su cuenta en Instagram, tras conocer que no integra la lista de la Selección. Foto: Instagram Paulo Dybal

La furia de Catherine Fulop con Lionel Scaloni

Catherine Fulop no dudó en expresar su descontento en una reciente entrevista con el programa LAM (América TV). La actriz, visiblemente afectada, criticó la decisión de Lionel Scaloni de no convocar a Dybala, argumentando que el jugador merecía estar en la lista.

“Sí, claro que nos bajoneó la no convocatoria. Me parecería que lo tendría que haber convocado porque creo que él es una de las figuras. Venía con un buen año. Salió febrero, marzo y abril, creo, como mejor jugador en Europa. Son cosas que uno no entiende. Sabrá Scaloni por qué lo hace”, expresó Fulop, reflejando el sentimiento de frustración y desconcierto compartido por muchos fanáticos del jugador.

El futuro incierto de Paulo Dybala en la Selección Argentina

La decisión de Scaloni plantea preguntas sobre el futuro de Dybala en la Selección Argentina. Con la Copa América 2024 y otros torneos importantes en el horizonte, la omisión del talentoso jugador de la Roma resulta desconcertante para muchos. Sin embargo, como lo expresó Fulop, solo Scaloni conoce las razones detrás de sus decisiones estratégicas.

La Joya se tatuó a Oriana y la reacción de ella lo dice todo.

Mientras tanto, Dybala se prepara para su boda con Oriana Sabatini, con la esperanza de que el próximo capítulo de su vida personal traiga consigo nuevas alegrías y oportunidades, tanto dentro como fuera del campo de juego.

El casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala está cada vez más cerca

Paulo Dybala y Oriana Sabatini están en el umbral de un gran paso en sus vidas personales: su casamiento, programado para el 20 de julio en Buenos Aires. La pareja anunció su compromiso hace meses, generando gran entusiasmo entre sus seguidores y convirtiendo la noticia en un evento de interés mundial.

El casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala está cada vez más cerca

La actriz también compartió las exigencias de los novios para su casamiento durante una charla con Verónica Lozano. “Quieren que los invitados estén relajados, disfrutando el momento y el presente”, contó. Además, los novios prefieren que sus invitados no usen sus teléfonos celulares.

Catherine Fulop habló sobre el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala Foto: Instagram Bettina Frumboli

“De hecho, ellos lo dicen en su tarjeta, que todos los momentos van a ser capturados y compartidos. Pero sobre todo es para que no se lo pierdan”. Sin embargo, Fulop reveló su propia intención: “No quieren video de casamiento. ¡Los quiero matar! Voy a llevar un video y yo misma lo voy a enchufar”.

Además, Catherine confesó que su hija Oriana le sugirió que algunos modelos de vestidos no eran apropiados: “Me dice ‘mamá, te tendrías que vestir así’. Y yo le digo ‘ay no. Demasiado llamativa. Deja que me asesore Vicki Miranda, que yo sé que ella no se va a equivocar’”.