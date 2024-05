Las fuertes exigencias Oriana Sabatini y Paulo Dybala para su boda: “No quieren...”

Oriana Sabatini y Paulo Dybala estarían disfrutando su etapa como prometidos. Viajes increibles, cumpleaños sorpresa y su lujosa cita en el Festival de Cannes son algunos ejemplos de cómo han celebrado su nueva etapa.

Ahora bien, estos momentos serían el comienzo de una nueva etapa, dado que el 20 de julio darán el “si” en compañía de su familia y amigos. Por tanto, a sólo dos meses del magno evento, la pareja ha decidido poner algunas reglas.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala: cuáles son las reglas concretas de su boda

Las instrucciones de la boda se presentaron en el programa “Cortá por Lozano”, donde estuvo de invitada Catherine Fulop, la madre de Sabatini. Ahí, la venezolana reveló una de las más importantes exigencias.

“No quieren video de casamiento... ¡Los quiero matar! Voy a llevar un video y yo misma lo voy a enchufar”, expresó la actriz sobre la petición de la pareja.

Ante la alternativa que buscó para grabar la boda, advirtió que Claudia Villafañe (encargada de organizar la boda) la reprendió: “Claudia Villafañe me dijo: ‘¡Pero ellos no quieren!’. Hasta me negó poner una pantalla”.

Seguidamente, otra de las indicaciones que brindó la relación es que los celulares quedarían fuera del evento. En este sentido, aseveraron que los momentos serían capturados de otra forma, algo que Fulop aprobó.

“Ellos lo advirtieron en su tarjeta y piden que no se preocupen porque los momentos van a ser capturados y que luego ellos van a compartir las fotos. Es sobre todo para que no se lo pierdan”, determinó Catherine Fulop.

Qué se sabe de la nueva boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Desde otro punto, LAM brindó nuevos detalles de la boda de Oriana Sabatini. En este sentido, confirmaron que sería el próximo 20 de julio en Buenos Aires.

Asimismo, el magno evento contaría con 300 invitados y el vestido que utilizará la modelo será de Dolce & Gabanna. “PRIMICIA: Se casan el 20 de julio en Buenos Aires. Ella vestida por Dolce & Gabbana. 300 invitados”, reveló la cuenta oficial de LAM en X (anteriormente conocido como Twitter).