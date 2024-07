Vicky, la hija de Leandro Paredes, contó su experiencia en la Copa América 2024: “Me partió el corazón”

La Selección Argentina se coronó Bicampeona de la Copa América 2024 celebrada en Estados Unidos, luego de vencer 1-0 a Colombia en la prórroga. Durante los 40 días que los futbolistas permanecieron concentrados por la competencia, tuvieron el apoyo constante de su familia, como es el caso de Leandro Paredes.

Leandro Paredes, junto a su pareja, Camila Galante, y sus dos hijos Foto: Web

Esta Copa América 2024 tuvo la particularidad que cuando los jugadores ingresaban al campo de juego, para la presentación protocolar, lo hacían de la mano de sus hijos. Leandro Paredes tiene dos hijos junto a Camila Galante, Victoria, de 10 años, y Giovanni, de 7 años.

En una entrevista con Urbana Play, Vicky, la hija mayor de Paredes, contó su experiencia en el ingreso al campo de juego junto a su papá. “Estuvo muy linda, compartir el momento con mi papá. Quisiera entrar otra vez si se puede”, comentó la niña entre risas.

Leandro Paredes junto a su hija, Vicky Foto: Instagram

De todas maneras, Vicky dijo que uno de los días no se animaba a ir, y cuando fue su papá le dijo: “Gracias por venir”, y frente a eso, la niña explicó: “En este momento me sentí muy feliz por lo que me dijo y fue muy tierno porque no tenía ganas, y de repente me dice eso y me partió el corazón”.

¿Cuándo se conocieron Leandro Paredes y Camila Galante?

Durante la Copa América 2024, Camila Galante, la pareja de Leandro Paredes, contó como se conocieron en una entrevista con Urbana Play. Cami comentó que ella lo conoce desde que es un niño porque jugaba en Boca Juniors junto a su hermano, Ramiro y eran buenos amigos.

Leandro, al ser amigo de Ramiro, solía ir a la casa de los Galante a jugar, y le confesó a Camila que siempre estuvo enamorada de ella. “Él tenía 14 o 15 y decía que yo era la novia y yo no estaba enterada”. Más tarde, cuando ella tenía 17 y él 15, comenzaron una relación de novios.