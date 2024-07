Así fue el romance de Sol Pérez con Lautaro Martínez: ¿por qué terminaron su relación?

Sol Pérez lleva una larga trayectoria en los medios de comunicación. Saltó a la fama gracias a su trabajo como “la chica del clima” pero, con los años, logró instalarse como una figura de la televisión y una de las grandes influencers de redes sociales, en especial de Instagram.

Además de su carrera profesional, Sol Pérez también tuvo varios escándalos en el mundo del entretenimiento y fue noticia por su vida personal. Por ejemplo, su romance con el goleador de la Selección Argentina, Lautaro Martínez.

Apareció Lautaro Martínez y con un golazo en tiempo extra, Argentina le gana a Colombia por 1-0. / Gentileza.

Cómo fue el romance entre Sol Pérez y Lautaro Martínez

En su paso por Polémica en el Bar, Sol Pérez habló sobre la relación que la unió al goleador de la Selección Argentina a fines de 2017. Acorralada por sus colegas, la rubia reconoció que no estaba enamorada de Lautaro Martínez y confesó por qué prefirió quedarse en Argentina antes que viajar con él a Europa.

Tras el triunfo de Argentina sobre Catar en la Copa América pasada, con un gol de Lautaro Martínez, el conductor del ciclo, Mariano Iúdica, comenzó a bromear con Sol y a llamarla “la ex” del jugador, mientras la rubia se reía incómoda.

Finalmente, Sol Pérez comenzó a explicar lo que sucedió entre ellos y por qué terminaron la relación. “No terminó mal. Terminó normal. Teníamos objetivos distintos, yo me quería quedar acá, trabajar”, contó ella. “¿Te ofrecio ir a Italia?”, le preguntó Iúdica, en referencia a cuando el futbolista mudó su carrera al Inter de Milán. “Yo me había ido a trabajar a Córdoba, estaba mucho ahí y la relación no funcionaba. A mí me gusta mucho trabajar acá y no necesito colgarme de nadie”, respondió Sol.

Sol Pérez habló sobre su relación con Lautaro Martinez: “Nos peleábamos mucho"

Luego, la ex chica del clima confesó sin tapujos que “no estaba enamorada”. Además, señaló: “Obviamente para mí sería mucho más fácil irme y vivir a otra persona. La verdad es que yo prefería quedarme acá, trabajando 24 horas, pero sabiendo que todo lo que tengo me lo gané laburando”.

¿Sol Pérez tuvo una relación tóxica con Lautaro Martínez?

Con respecto a la relación con Lautaro Martínez, Sol Pérez recordó que no se llevaban tan bien. “Nos peleábamos mucho, mucho”, aseguró la panelista dando a entender que tuvo un vínculo tóxico con el futbolista.

La respuesta de Lautaro Martínez después de que Sol Pérez hablara de su romance

Actualmente, Sol Pérez está casada con Guido Mazzoni, mientras que Lautaro Martínez está en pareja con la modelo mendocina Agustina Gandolfo, a quien más de una vez compararon con Pérez por su parecido. “Esta muy bien irte si estás enamorada. Uno apuesta por lo que quiere para su vida. Yo aposté a mi trabajo que es lo que quiero para vivir”, cerró Sol.