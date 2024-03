Sol Pérez compartió una feliz noticia junto a su marido: “Estamos brindando con Guido”

Sol Pérez no para de dar buenas noticias. Optimista y tenaz, la buena nueva es que terminó de estudiar la carrera de abogacía. Años de sacrificio, estudio, apuntes y mucha lectura dieron sus frutos. La rubia anunció, a través de su cuenta de Instagram, con más de 6.5 millones de seguidores, que tras rendir su último final sólo le queda defender la tesis.

“Estoy muy feliz, estamos brindando con Guido, ya nos terminamos la cerveza. No puedo creerlo, dos horas duró mi examen. Oral y escrito, primero la parte escrita, salís de la sala y después te toman la parte oral y en el oral me mataron. Me hicieron mil preguntas super difíciles”, comentó Sol Pérez sonriente mientras terminaba de tomar una cerveza.

Sól Pérez estudiando. Foto: instagram

Según ha comentado Sol, hace varios años que cursa la carrera universitaria. De hecho antes de ser conocida ya la había empezado, pero por diversos compromisos laborales debió interrumpir sus estudios.

Sol Pérez y Guido Mazzoni, en el día de su casamiento.

Sin embargo, el viernes pasado compartió la noticia de que había aprobado su último examen final. Se trató de un examen integrador que contenía la combinación de cinco materia. “Aunque esta instancia final tiene su complejidad, la parte más difícil ya fue superada: “Ahora vamos a volver a tener una vida, amor”, explicó Sol. Y aclaró: “Todavía tengo que defender mi tesis, ya la hice, la aprobé y ahora tengo que ir a Córdoba, porque la universidad es de allá, a defenderla. Si defiendo mi tesis, bien”.

El apoyo de Guido, el marido de Sol Pérez

Su marido, Guido Mazzoni, con quienes se casaron en noviembre pasado, la viene acompañando a lo largo de este último tramo de la carrera y en sus redes sociales no pudo ocultar la felicidad y el orgullo que siente. En tono de broma, se expresó: “volver a encender la televisión”, ya que durante varios días la casa debía permanecer en silencio para que Sol pudiese concentrarse y estudiar en la previa del examen.

“Ya casi puedo decir que soy abogada, pero todavía no. Ya no me queda rendir nada, aprobé todas las materias, di mi último final integrador, solo queda la tesis. Ahora soy ‘abogad’, falta la ‘a’”, comentó contenta Sol.