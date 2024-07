Quien es Agustina Kogan, la polémica influencer ultra hot que es fanática de Lautaro Martínez

Agustina Kogan ya había sido noticia en 2021 cuando se conoció la ruptura de Rusherking y María Becerra. En ese entonces su nombre sonó como el de la posible tercera en discordia entre los tortolitos. El fandom de la pareja no se la hizo fácil y se supo que había sido amenazada. “Dejen de insultarme y amenazarme por algo que no saben cómo fue. No se dan una idea del mal que ocasionan con las barbaridades que dicen”, pidió en aquel momento.

Ahora, la influencer y modelo, con más de 400.000 seguidores en su cuenta de Instagram volvió a ser noticia. Esta vez por un video que se hizo viral y la mostró comentando el último partido de la selección ante Perú en el que la Scaloneta venció a su par peruana por dos goles, ambos convertidos por el jugador del Inter Lautaro Martínez.

Agustina Kogan Foto: instagram

En el video la modelo asegura: “Soy fan de Lautaro Martínez. Lo amo”. Además muestra con orgullo que lleva la camiseta 22, la misma que viste el Toro en el seleccionado nacional.

Agustina Kogan tuvo un "affaire" con Rusherking. Foto: Instagram/aguskogan_

Sobre su performance en el partido, Agustina aseguró: “La rompió”. Y destacó el pase que le hizo a Ángel Di María: “Cómo la pico”. Para cerrar aseguró: “Soy su fan. Lo amo. Me pongo como el fan de Wanda. Fue el partido de Lautaro”.

Agustina Kogan, una influencer polémica

Sobre la polémica ruptura entre Rusherking y María Becerra y los rumores que la señalaron como la tercera en discordia, Agustina había explicado: “Hago este descargo por este medio porque es tremendo lo que se está ocasionando y me están involucrando. Están hablando de algo que no fue ahora. Algo que pasó hace mucho y salió a la luz ahora. La realidad es que yo me vi con este chico en el momento en el que él estaba soltero”.

Luego aportó detalles: “A los dos días de que nos vimos, vi que había vuelto con su pareja. Me quedé sorprendida sinceramente y decidí no tener más contacto con él”. Para cerrar, dijo: “Esto sale a la luz ahora por el hecho de que surgen sospechas...a lo que se me consulta por lo sucedido y yo digo la verdad. Por favor dejen de insultarme, amenazarme, por algo que no saben cómo fue. No se dan una idea del mal que ocasionan con las barbaridades que dicen”.

Agustina Kogan Foto: Instagram