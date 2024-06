María Becerra reveló cuántas veces tuvo relaciones en el último mes y causó furor: “No me puedo quejar”

María Becerra es una cantante argentina de 24 años, que comenzó su carrera desde muy chica, estudiando canto y teatro musical, y durante su adolescencia, se lanzó como youtuber y logró un gran grupo de fans. Los cuales la acompañan en su etapa como solista desde 2019.

El éxito de María Becerra como cantante Foto: instagram

Actualmente, María Becerra se encuentra realizando una gira por Europa y presentando su último sencillo, “Iman (Two of us)”, que sería el primer corte de su próximo álbum. Dedicado principalmente al género pop latino.

Dentro de este contexto, María visitó “La Resistencia”, el programa de entrevistas de David Broncano, y no solo habló de sus proyectos más recientes, sino que también habló de sus gustos personales y de su vida privada.

María Becerra habló de la frecuencia de relaciones sexuales que tiene con Rei, su pareja

Una de las preguntas habituales de “La Resistencia” es sobre las relaciones sexuales que tuvieron en el último mes, y María Becerra explicó: “La verdad que bastante, ha sido un buen mes. No me puedo quejar, por eso tengo la piel tan linda y el pelo tan bien. Soy una persona que está bien atendida”.

“La mejor terapia, exactamente. Por eso estoy de buen humor todo el rato. Estoy joya”, agregó María y luego pidió un aplauso para su novio, J Rei.

María Becerra hizo una crítica con los jóvenes de su edad

En la misma entrevista, María Becerra contó que le gustaría sacar una entrevista de crucigramas y sodoku, ya que es algo que le gusta mucho. En concordancia, reveló que tiene actitudes de una persona mayor: “Tengo actitud de vieja, me gusta irme a dormir temprano. No me gustan las fiestas y los jóvenes”.

“Si estoy en una playa y llega alguien con un parlante, con música fuerte y jóvenes con actitud de pubertos, no me gusta. No me gusta esa actitud del joven que se cree que se lleva el mundo por delante y no es respetuoso con la gente mayor. No me gusta el barullo”, recalcó María.