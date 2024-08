El hermano de María Becerra apuntó contra los haters: “Gente de ...”

María Becerra sorprendió a sus seguidores con una contundente noticia. Tras las críticas recibidas por su forma de vestir y vida personal, la cantante decidió alejarse de las redes sociales.

Tras las críticas, María Becerra realizó un comunicado en su cuenta de X Foto: Captura de X+

“Es increíble el nivel de odio que estoy recibiendo estos últimos días. La verdad no me entra en la cabeza esto, hablan e insultan impunemente como si no fuese una persona. Hacen un daño muy grande (...) Me voy de esta red social. He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa. Se siente horrible todo esto: experimenté desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico”, expresó la intérprete de Miénteme.

Ahora bien, esta decisión habría dado pie a ciertas posturas. Una de ellas es la de Juan Manuel Becerra, el hermano mayor de la artista, quien arremetió contra los haters.

Afortunadamente la placa fue recuperada por la Policía Aeroportuaria.

La contundente postura de Juan Manuel Becerra contra los haters

El hombre de 32 años se manifestó en defensa de su hermana en las redes sociales. Allí, aseguró que había mucha gente envidiosa por criticar sin razón a la cantante.

“Qué gente de mier..., envidiosa, con tanto odio”, aseveró el hermano de María Becerra.

Seguidamente, le solicitó a las personas que criticaban a Becerra más respeto y que se compraran una vida. Esto, dado que la joven era una referente de la música.

El rotundo cambio de look de María Becerra: “Mi nueva era” Foto: instagram

“Se ponen a insultar a una piba que nunca les hizo nada, que es una referente de la música y es la mejor artista del momento. Más respeto, por favor, cómprense una vida”, cerró Becerra en contra de los haters.

Finalmente, el hermano de María publicó una foto de su hermana con la canción “Los Caballeros de la Quema” que decía la frase: “Arriba Morocha, que nadie está muerto”.

La postura de Fer Dente tras los ataques que recibe María Becerra

Desde otro aspecto, Fer Dente brindó su punto de vista en su programa de streaming. Ahí, destacó que María Becerra no debía ser maltratada u hostigada en las redes sociales solo por ser famosa.

La historia de vida de Fer Dente Foto: instagram/ferdente

“Estoy un poco peleado con la frase que dice es el precio que hay que pagar por la fama. Hay un montón de cosas que tienen que ver con responsabilidades, que tiene el trabajo que uno hace (...) Pero el maltrato y el hostigamiento no es el precio de nada, encima justo a María Becerra, que es lo más amoroso que hay. ¿Qué precio tiene que pagar de qué...?”, recalcó Fer Dente en apoyo a María Becerra.