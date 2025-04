Los Dos Papas en Netflix: ¿la película está basada en la vida del Papa Francisco?

La muerte del Papa Francisco dejó consigo una marca entre sus seguidores fieles. Las políticas menos conservadoras que buscó implementar a lo largo de su trayectoria marcó un legado de por vida en el Vaticano.

ARCHIVO - El cardenal argentino Jorge Bergoglio oficia una misa afuera de la iglesia de San Cayetano con una bandera de Argentina detrás, en Buenos Aires, Argentina, el viernes 7 de agosto de 2009. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

Este legado se refleja a través de las producciones cinematográficas. Días después de su fallecimiento, las películas “Cónclave” y “Los Dos Papas” tuvieron un aumento de vistas en sus respectivas plataformas. Sobre todo la última, quien reflejaría el reencuentro real entre el Papa Francisco y Benedicto XVI.

De qué se trata Los Dos Papas

La cinta refleja la fricción, fe y amistad entre el Papa Francisco y Benedicto XVI. Después que este último renunciara de forma sorpresiva a su papado, inicia una transferencia nunca antes vistas con Bergoglio, quien era el candidato para sustituirlo.

Los dos papas. Estrenada en Netlix en 2019, dirigida por Fernando Meirelles (Ciudad de Dios) y protagonizada por Anthony Hopkins y Jonathan Pryce.

“Los Dos Papas” buscó presentar la crisis que vivió Benedicto XVI respecto a su fe y sus conversaciones de historia y creencias con Jorge Mario Bergoglio. Asimismo, mostró las dos alas presentes en la Iglesia: el ala más tradicional y el ala más progresiva.

¿Los Dos Papas está inspirado en hechos reales?

“Los Dos Papas” dirigido por Fernando Meirelles es una obra de ficción "inspirada en hechos reales". En ese sentido, las conversaciones entre Benedicto IX y el Papa Francisco presentadas en la cinta no habrían ocurrido de esa manera.

Fernando Meirelles: “Quería hacer una película sobre el Papa”

Ahora bien, esto no quiere decir que no se hallan presentados hechos vividos en la historia eclesiástica. El film inicia con un sucedo real, cuando el abril de 2005 fallece el Papa Juan Pablo II, y con la reunión de los cardenales para consolidar el cónclave.

En esa votación, ganó Ratzinger después de cuatro fumatas negras y en segundo lugar quedó Bergoglio. En la cinta se refleja que el argentino lamentaba la decisión del Cónclave, pero no hay datos que eso realmente hubiese sucedido.

Otro de los elementos abordados en “Los Dos Papas” es el pasado de Francisco, incluyendo una supuesta relación con una mujer donde se habría comprometido. Esta historia tendría algo de verdad y ficción. A los 12 años, Jorge Bergoglio le escribió una carta a su vecina Amalia proponiéndole matrimonio, con una curiosa advertencia: “Si no aceptás casarte conmigo, me voy a hacer cura”. Este escrito no le gustó a los padres de la joven, quiénes le prohibieron todo tipo de contacto.

Los dos papas: el filme, desde adentro

En definitiva, “Los Dos Papas” es un relato ficcional con algunos datos históricos de la Iglesia Católica. Es una historia ideal para ahondar a detalle sobre quién era el Papa Francisco.

Netflix: tráiler oficial de Los Dos Papas