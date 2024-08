¿Se lanza al tango? La sorpresiva declaración de María Becerra

María Becerra es una cantante argentina de tan solo 24 años, que comenzó su carrera en 2019 y durante los últimos años decidió explorar más allá del género urbano y lanzó canciones de cumbia, de bachata, de pop, de salsa, entre otros. En esta oportunidad, hizo una sorpresiva declaración sobre el tango.

María Becerra realizó una entrevista con La Opinión de Colombia, y habló sobre el género musical que actualmente quiere explorar: “Me gustaría empezar a explorar el tango, que es propio de mi país. Me encantaría como argentina explorarlo, pero siempre he tenido mis miedos porque es un género al cual le tengo mis respetos y mucha admiración, porque no es para cualquiera”.

“Por todo esto, me estoy preparando e informando lo suficiente, escuchando mucho para el día de mañana poder hacerlo. Todo a su tiempo, es una cuenta pendiente que tengo”, agregó. Además, habló de la relación de su generación con el tango: “Yo siento que no se relacionan mucho hoy en día. Somos una generación que estamos experimentando y descubriendo otros géneros musicales”.

María Becerra y sus ganas de explorar el tango Foto: instagram

“Al ser la generación del Internet, esa es una ventana al universo de géneros musicales que existen en el mundo y como que queremos probarlos todos. También está ese desafío de poder hacer cosas que usualmente no son propias de nuestra cultura o nuestro país, y hacerlo bien, nos encanta”, completó María.

Finalmente, explicó sus ganas de querer hacer tango: “A la vez, empiezo a sentir que dentro de la generación a la cual pertenezco, hay artistas como Milo J que está empezando a presentar esa fusión entre el tango y lo que llamamos música urbana, con su forma de cantar, la forma en la que escribe es muy de tanguero, lo cual me encanta, me parece fascinante y muy genuino, que sientes que le salió natural”.

María Becerra habló sobre el vínculo de su generación y el tango Foto: instagram

Por último, en la entrevista señaló que su tango favorito en “Se dice de mí” de Tita Merello y agregó: “Es un temón y muy empoderada esa canción, y el día de mañana me gustaría hacer algo, ya veremos a su tiempo”.

María Becerra contó que su tango favorito es "Se dice de mí" de Tita Merello

María Becerra anunció que su tercer álbum de estudio ya está terminado

En una entrevista con Estudio 92, una radio peruana, María Becerra habló sobre su tercer álbum de estudio próximo a estrenar y contó: “Ya está terminado, ya tenemos todas las canciones, lo único que falta es determinar la cronología de cómo va saliendo todo, la estrategia de marketing, terminar de filmar los videoclips y las fotos”.

“Hay canciones que escribí hace 4 o 5 años y recién van a salir en este álbum. Hay que tener paciencia porque las cosas que se hacen bien llevan tiempo”, resaltó la Nena de Argentina.