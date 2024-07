Furia de Gran Hermano 2024 se sumó a la ola de hate y apuntó contra María Becerra: “No es tuyo”

María Becerra es una de las cantantes urbanas del momento con millones de reproducciones en las plataformas logró conquistar al público del mundo con sus canciones y su carisma único. “La nena de argentina” vive a pleno su éxito y sigue recorriendo diferentes países con su gira después de hacer dos estadios River sold out en Argentina.

La popularidad de la artista y sus millones de fanáticos en todo el mundo hace que a donde vaya genere repercusiones y todos quieran saludarla y sacarse una foto con su ídola. Furia fue la participante más polémica de Gran Hermano que incluso tras el fin del programa sigue dando qué hablar con su personalidad avasallante y controversial.

María Becerra se alejó de las redes sociales Foto: instagram

Mientras Furia estuvo en el reality mostró su fanatismo por las canciones de María Becerra, incluso en un momento se había hecho viral un video de ella bailando “Automático” de la artista. Tanto fue la repercusión que María reaccionó al clip y mostró su apoyo a la participante.

Sin embargo, con el tiempo y debido a las fuertes polémicas de Furia en el juego, la artista dejó de apoyarla y se mantuvo al margen del reality. Juliana estuvo en el programa de streaming “Carajo” y allí apuntó contra María Becerra por no ir a un evento.

María Becerra se alejó de las redes sociales y Furia apuntó contra ella

El comentario de Furia de Gran Hermano 2024 sobre María Becerra

“Emma que es mi amigo, me dice ‘vamos al lanzamiento de Borracha de María Becerra’, si querés venir, vení. Bueno, vamos. Yo fui como cualquier ser humano común”, contó Furia en el programa.

“Estábamos esperando que en algún momento caiga María Becerra y ella nunca vino. Y ¿qué pasó? nos subimos al escenario Emma y yo. No sé porque no vino, no está bueno dejar pagando a la gente. Y yo tuve que divertir a su gente”, agregó Furia.

“¿Te pagaron?”, quiso saber Alex Caniggia. A lo que Furia respondió: “¿Qué? no, yo fui de onda, invitada”.

Asimismo, aprovechó su fanatismo para dejarle un mensaje en Instagram, pero un reclamo no pasó desapercibido: “Gracias por perreo furioso y el arco de artemisa que te recuerdo no es tuyo. Abrazo a tu manager”.