Furia de Gran Hermano 2024 confirmó que se hará una cirugía estética: ¿en dónde?

Furia fue una de las protagonistas de Gran Hermano 2024. Su personalidad y discusiones conformaron debates entre los analistas y diferentes medios de comunicación.

“Me llamó un montón de veces. Ahora veo que también ha tenido conflictos con Gastón Trezeguet. Lo más irónico es que ella solía decir que todo era un ‘juego’ y sigue comportándose igual, eso es lo que ella hace”, destacó Mauro sobre la denuncia que Furia le habría querido hacer.

Ahora bien, tras su repercusión en Telefe, la exhermanita tomó una gran decisión: se realizará un retoque, estético.

Foto: captura pantalla

“Chicas, llegó el momento, me va a ayudar un montón. Él es un genio”, destacó la doble de riesgo en TikTok junto al doctor Garone.

Qué operación estética se realizará Furia

De acuerdo con el cirujano plástico, la exhermanita se hará un retoque en la nariz para poder respirar mejor. Para ello, subirá un poco la punta de la nariz y suavizará el dorso de la misma.

“Vino a hacerse unos retoques para respirar un poquito mejor y además, para quedar con una nariz más estética. Vamos a subir un poquito la punta y suavizar el dorso de la nariz”, explicó el médico cirujano.

Seguidamente, Furia comunicó que era el momento ideal para hacerse la cirugía y que confiaba en su doctor. Asimismo, explicó que su operación iba más allá de lo estético.

El Dr. Garone también tuvo como paciente a Coy, la hermana de Furia. Foto: @Dr.garone

“Chicas, llegó el momento. Así que nada, me va a ayudar un montón. Pero quiero decirles que, literalmente, él es un genio (...) Ustedes van a saber por qué digo que él es un genio”; aseveró la exhermanita, quien agregó: “Esto no es solo estético, sino también para poder respirar mejor, para no entrenar y que me caiga agüita. Le agradezco muchísimo a este hombre”.

La relación entre Furia y su doctor cirujano

Desde este mismo punto, el médico reveló en sus redes sociales cómo fue su consulta con Furia. En ese sentido, recalcó que lograron hablar mucho y que concretaron tratamientos futuros.

“Hoy tuve el agrado de atender a la mujer tendencia #1 de Argentina y alrededores. Mi nueva y bella paciente Furia, cossfitera de sangre como yo. Charlamos un montón de entrenamiento y salud, nos transmitimos buena energía y planeamos tratamientos a futuro”, escribió el doctor junto con la exhermanita.

Furia se realizará un retoque en la nariz para poder respirar mejor. Foto: @dr.garone.rinoplastia

Finalmente, esta no sería la primera vez que el doctor atenderá a una Scaglione. Coy, la hermana de Juliana, también se realizó un retoque estético con el especialista.