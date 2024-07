¿No supera? Mauro reveló que Furia de Gran Hermano 2024 quiere denunciarlo: “La tipa es así”

Gran Hermano 2024 se destacó como una de las ediciones más controversiales del reality. Los gritos, sanciones y romances fueron algunos momentos de tensión.

Estos fueron los grupos y alianzas que nacieron en GH 2023.

“Lo único que quieren es sacarme para que me exponga de esta manera, para que el mundo me vea como lo que no soy, con lo que no soy, porque es la realidad. Por eso me calenté hoy con producción y lo voy a admitir, porque digo qué bien que les salió, porque me quieren sacar gente, que sea de la manera que sea”, aseveró Juliana sobre la sanción que recibió.

Ahora bien, gran parte de los momentos más polémicos tuvieron como protagonista a Furia, una de las favoritas de la edición. Durante su estadía, tuvo una relación con Mauro, que terminó con una sanción e insultos por parte de ambos.

“Las discusiones se hacen de a dos, entonces la sanción tiene que ser para los dos. ¿Es así? No lo toqué, no lo empujé y todo lo que viene diciendo, se la pasa llorando cada vez que me dice y me insulta de maneras de que la verdad es que no sé qué tiene que decirme, por qué jamás lo traté como el cu**”, recalcó la exjugadora.

Con esta sanción, la pareja quedó en malos términos. Esto se comprobó con el exparticipante, que aseveró los maltratos de Juliana fuera de la casa.

La disputa sin fin entre Furia y Mauro

La situación con Furia la comunicó el especialista de Marketing en sus redes sociales. Ahí, aseveró que la exhermanita buscaba denunciarlo porque hablaba sobre ella.

“Les cuento un notición. (Furia) me quiere hacer una carta de documento ahora porque dice que hablo y que qué sé yo”, comunicó el exhermanito.

De acuerdo con Mauro, la doble de riesgo le escribió la semana pasada para comunicarle su postura. Ante eso, decidió no escribirle y dejarlo así. Sin embargo, esto no le habría gustado a Juliana.

La pelea entre Furia y Mauro sigue dando de que hablar.

“Me escribió que me quería hacer una denuncia. Yo ni se le contesté el mensaje, ni se lo abrí, quedó ahí, eso me lo mandó la semana pasada. Me llamó 300 mil veces, mal”, confesó la expareja de Furia.

Ante esta situación, el exhermanito reflexionó sobre la situación al destacar que el personaje de Juliana en el reality era igual en la vida real.

Los Gran Hermano Awards tuvieron de todo.

“Lo más gracioso es que ella decía cuando salió de la casa ‘es todo juego’, y ahora sigue haciendo lo mismo. La tipa es así, le gusta a quien le guste. La tipa es así”, cerró el exhermanito.