El millonario regalo que recibió Bautista de Gran Hermano 2024 de sus fans: “Están re locos”

Bautista es el flamante ganador de Gran Hermano 2024. El reality que tuvo la edición más larga de todas las que se hizo en Argentina con siete meses de aislamiento y adaptación, el músico uruguayo logró llevarse el mayor premio y conquistar al público con su carisma y personalidad.

El juego terminó el 7 de julio y desde ese entonces de a poco vuelve a ponerse en contacto con el exterior y con la masiva cantidad de fanáticos que surgieron tras su paso por la casa más famosa del país. El cariño del público se hizo notar todo el tiempo mientras estaba en aislamiento y ahora le acompañan y siguen a donde va.

Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano.

Como parte del amor que sus fanáticos tienen por él, el fandom realizó una compra millonaria para su ídolo y se acercaron a entregarle el presente. Se trata de una compra que realizaron con el restante de la plata que juntaron cuando votaron para que salga como campeón del reality.

Bautista es el nuevo campeón de Gran Hermano. Foto: Agustin Zamora

El regalo millonario que le hicieron a Bautista de Gran Hermano 2024 sus fans

Según compartió en X (antes Twitter) la cuenta @TBESTHL, fandom del uruguayo, el regalo que le hicieron al ganador del reality como muestra del cariño que le tienen. “Con lo que nos sobró de la unificación más lo que juntamos nosotras, con las chicas, decidimos hacerle un regalazo a Bauti. ¿Qué mejor que regalarle una guitarra con su frase favorita: ‘con miedo sí, por miedo no’? También lleva púas y capotraste, como debe ser”, escribió la usuaria de nombre Nadia.

Luego se ve un video en el que Bautista abre la caja gigante y queda sorprendido ante la guitarra verde electroacústica inscripta con la frase favorita del músico uruguayo “con miedo sí, por miedo no”.

La guitarra que le regalaron a Bautista de Gran Hermano 2024 Foto: captura x

“¡Mirá vos! Aparte, yo acá no tengo guitarra, me viene bárbaro. ¡Están re locos! Es hermosa, me encanta encima verde. Amo el verde. ¡Los amo! ¡Muchas gracias!”, expresó con alegría Bautista a las chicas que le llevaron el regalo a la puerta del canal.

Según publicaron en la misma cuenta de X, la guitarra que compraron tiene un valor aproximado de un millón. Un regalo especial para su ídolo que requería juntar dinero entre todos.