Lisandro reveló por qué lo sacaron del grupo de WhatsApp de Gran Hermano 2024

Gran Hermano 2024 terminó después de siete meses en vivo, pero el paso de los 29 participantes por la casa más famosa del país les trajo popularidad y una nueva experiencia de vida. Lisandro o “Licha” fue uno de los jugadores integrante de “Los Bros” que generó impactó en los fanáticos del reality.

Si bien Lisandro no se quedó hasta el final, igual logró adquirir gran popularidad en las redes sociales, lo que le permite asistir a eventos y programas de televisión a participar con su carisma único. Al salir el resto de Los Bros, quienes llegaron hasta el final, Licha se reencontró con sus amigos y se muestran inseparables.

Durante su estadía en la casa más famosa del país, todos los jugadores realizaron diferentes estrategias que llevaron a peleas, amistades y enemistades en la convivencia. Sin embargo, al salir del juego, muchos hicieron las paces y mantienen una buena relación.

Lisandro Navarro de Gran Hermano 2024 Foto: Instagram

La mayoría de los ex Gran Hermano se llevan bien y comparten salidas, comidas y hasta viven juntos, ya que supieron entender las estrategias del juego. Pero con Furia no fue lo mismo, casi todos sus compañeros no quieren saber nada con la exjugadora más polémica del reality.

Lisandro contó que le echaron del grupo de WhatsApp de Gran Hermano: por qué

En el programa A la Barbarossa contaron que no solo Furia fue excluida de las reuniones de exparticipantes, sino que Lisandro fue expulsado del grupo de WhatsApp que comparten la mayoría de los exhermanitos.

“Fue cuando anunciaron quienes entraban en la casa”, comentó Lisandro cuando le preguntaron si era verdad eso. Luego explicó la situación: “Hubo descontento en algunas personas porque entraba Isabel, la Chula y yo, y nos eliminaron del grupo a los tres”.

Ante esto, uno de los panelistas quiso saber sobre el responsable de esa acción: “¿Y quién comanda ese grupo? ¿Quién puede poner y sacar gente? ¿Quién lo administra?”. A lo que Licha prefirió no dar más detalles sobre sus excompañeros y respondió: “Terminó el programa y no quiero tener más quilombo. Prefiero no generar esa discordia”.