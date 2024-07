¿Romance a la vista? El picante coqueteo de dos ex Gran Hermano que revolucionó las redes

Gran Hermano no es solo un reality de estrategias o liderazgos. También es un espacio para el amor y entendimiento con una determinada persona.

Bautista y Denisse se casaron en la noche de bodas de "Gran Hermano". (Captura)

Bautista con Denisse o Florencia Regidor y Nicolás son un ejemplo de cómo la competencia puede traer consigo el amor. “Te pienso de acá a todos los días. Eres una persona a que yo quiero muchísimo. Volverte a ver, es hermoso, sos hermosa, fuera y por dentro (...) sos lo más lindo que me llevo de acá”, reconoció el uruguayo con emoción.

Ahora bien, tras culminar la última edición del reality, dos exhermanitas generaron sospechas sobre un posible vínculo romántico entre ambas.

Quiénes son las exhermanitas que estarían interesadas en la otra

Las protagonistas de la polémica fueron La Tora (Gran Hermano 2022-2023) y Lucía “Luchi” (Gran Hermano 2023-2024). Durante un stream junto a Nacho y Denisse González, la gemela expresó sus ganas de tener pareja, independientemente del sexo.

“Me dieron ganas de tener novio o novia. Lo que sea, hoy me dieron ganas”, expresó la exhermanita con una pequeña sonrisa, a lo que Mora respondió: “Orientación sexual lo que sea”.

Está es la verdad detrás de la salida de la escribana de Gran Hermano

Tras las declaraciones de Luchi, La Tora se acercó para tomarle la mano. Ahí, le comentó de forma picante que tenía las uñas cortas.

“Aparte ahora tengo uñas cortas”, destacó La Tora con cierta picardía.

Ante este pequeño coqueteo, Mora le indicó a la mediática que no tenía las uñas cortas. Pese a la observación, la exhermanita indicó que se cortaría las uñas, destacando un posible interés por Luchi.

¡Prendió fuego Instagram! La Tora de Gran Hermano posó con un top underboob Foto: Web

“Amiga, perdón, esas no son uñas cortas”, destacó Mora, a lo que La Tora respondió sin tapujos: “No, pero me las saco”.

Cómo ha sido la convivencia entre Bautista y Denisse de Gran Hermano 2024

Desde otro aspecto, una de las parejas más destacadas de Gran Hermano comenzó a convivir. Se trata de Bautista y Denisse, la relación que se fortaleció durante la casa.

De acuerdo con la exhermanita, se encuentra muy feliz con su nueva pareja. Sin embargo, se estaría adaptando a ciertos cambios.

“Hermosa, todo es hermoso (...) No, no cocina, pero colabora. No hay problema, son pocos días los que lleva afuera de la casa. Será de a poco”, expresó la modelo.

El detalle que llamó la atención en el romántico reencuentro de Bautista y Denisse en Gran Hermano 2024 Foto: vía país collage

Finalmente, la pareja logró tener encuentros pasionales. El primero ocurrió horas después de la salida de Bautista, cuando Denisse logró estar unas horas con él.

“Fue como una película hermosa, porque los Baunisse nos regalaron un Chandon y encima unas copas con nuestros nombres, así que nos tomamos un champagne (...) Yo no sabía nada. No sabía si se podía o no, pero lo pasé a saludar... Me puse un poquito ahí para poder entrar... También eran muchos besos, necesitábamos unos besos algo”, confesó la exhermanita.