Daniela Celis viven un gran momento personal. Tras salir de la casa de Gran Hermano 2023 selló su amor con Thiago Medina y decidieron formar una familia. Se convirtieron en padres de gemelas, Aime y Laia. En Instagram, Celis relata su día a día y los momentos que le tocan atravesar relacionados con el cuidado de sus pequeñas hijas.

Celis festejó el mes de sus hijas con una temática de flores y abejas. Foto: Instagram

En Instagram una usuaria le consultó si seguía dándole la teta a sus bebes. Emocionada y con un poco de angustia abrió su corazón y le contó a sus fans la situación que está pasando relacionado con este tema.

Daniela junto a sus hijas. Foto: Instagram

“Fue muy difícil emocionalmente para mí, ellas no se llenaban, y me dejó salir leche. Hice de todo para poder tener más, pero no hubo caso” y agregó: “Me quedo con la conciencia tranquila que amamanté a mis dos bebas a la vez por 4 meses. Y que hoy en día están muy bien de peso y de salud. Hay fórmulas muy buenas gracias a Dios”

El drama de Daniela Celis de Gran Hermano: no puede amamantar a sus gemelas Foto: instagram

Daniela Celis relató su experiencia y la compartió con sus fans. La morocha se muestra tal cual es y abre su corazón para relatar su día a día. Sus seguidores le brindaron mensajes de cariño y la felicitaron por la espectacular madre que es.

La ex Gran Hermano confirmó que ya tiene la fecha para el bautismo de sus hijas

Daniela Celis y Thiago Medina comparten su historia de amor en Instagram. Allí comparten diferentes momentos. En esta ocasión, un usuario de Instagram le consultó si bautizarán a sus hijas y la respuesta fue contundente.

Daniela Celis y Thiago Medina mostraron por primera vez el rostro de sus bebés.

El drama de Daniela Celis de Gran Hermano: no puede amamantar a sus gemelas Foto: instagram

Celis confirmó que ya tienen fecha para el bautismo de sus hijas gemelas. Ya tienen reservada la basílica y muy pocas personas tienen la confirmación del día. Será un evento privado y la idea es que participen las personas más cercanas.