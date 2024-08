“Tuve un colapso”: María Becerra habló de su salud mental

María Becerra acaba de terminar su gira por España, y en el medio lanzó un comunicado contando que se alejaba de las redes sociales por un tiempo y definitivamente de X (Twitter), debido a la cantidad de críticas que recibió por su manera de vestir durante los últimos shows que realizó.

Tras dos semanas de comunicar que se retiraba por un tiempo de Instagram y X, María Becerra brindó una entrevista con Estudio 92, una radio peruana, y habló de su salud mental. “No te voy a mentir, antes hacía bastante terapia y cometí el error, hace un tiempo, en creer, que estaba bien, que estaba completamente increíble y que yo podía con todo”, señaló la cantante oriunda de Quilmes.

“Me di de alta yo sola”, dijo con simpatía María. “Dije: ‘Ya estoy bien’, y obvio, si estaba bien. Yo, en general, estoy bien. Gracias a Dios no soy una persona que tenga que lidiar con depresión. Esa etapa oscura de mi vida pasó hace muchos años y soy una persona que está bien todo el tiempo. Tengo mis momentos, pero el 90% del tiempo estoy feliz”, detalló.

María Becerra habló de su salud mental Foto: instagram

En conclusión, explicó Becerra: “Sintiéndome en ese auge dejé terapia y la verdad es que fue un error porque después sucedió que vinieron muchas cosas de golpe: shows, giras, la prensa, el trabajo, y mucha crítica, mucho hate en redes sociales”.

Respecto al hate, explicó: “Me despertaba todos los días y veía que era tendencia por algo nuevo, que ni yo sabía qué había hecho. Para eso uno no está preparado, es inevitable que te golpee y al no estar al día con la terapia y estar de gira por dos meses, lejos de mi casa, durmiendo poco. Fue un mini colapso. No creo que vuelva nunca más a Twitter”.

¿María Becerra podría colaborar con París Hilton?

En los últimos días, se viralizó el tracklist del próximo álbum de París Hilton, y en la onceava canción aparece María Becerra como colaboradora. “Without love”, se llamaría la canción y duraría 02:46. De todas maneras, aún no está confirmado y son solos rumores.