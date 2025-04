Aunque hace semanas que no se muestra con Young Miko, Tini Stoessel volvió al centro de la escena sentimental por un simple gesto en redes que no pasó desapercibido. La artista argentina marcó como favorito un video en TikTok donde se insinuaba que su relación con la trapera puertorriqueña no habría terminado en los mejores términos.

El contenido, que se viralizó rápidamente, habla de una supuesta traición dentro del vínculo y deja abierta la posibilidad de que haya habido una tercera persona. No hizo falta que Tini diga una palabra: para muchos, su “like” fue la confirmación definitiva de que la historia con Miko ya es parte del pasado.

Desde que se reconcilió con Rodrigo de Paul, los fans de ambas comenzaron a notar el distanciamiento. Ni Tini ni Miko volvieron a mostrarse juntas, y los mensajes cómplices en redes, que en su momento alimentaron los rumores de romance, desaparecieron por completo.

La prueba de que Tini se guardó el video que habla de su relación con Young Miko.

El historial de Tini Sotessel y Young Miko: de los guiños en redes al silencio total

El romance nunca fue oficial, pero las pistas eran fuertes. Tini y Young Miko compartieron tiempo durante las fiestas, fueron vistas tomadas de la mano, intercambiaban corazones y comentarios cariñosos en Instagram. Hasta que todo se frenó de golpe.

El retoque estético de Tini Stoessel y Young Miko. Gentileza Instagram.

En una entrevista con Juli Poggio, Tini habló con cautela sobre su situación amorosa. Sin nombrar directamente a Miko, dejó entrever que vivía un vínculo especial: “Hoy prefiero mantenerlo desde otro lado. Me encuentro tan feliz de esta manera que creo que eso es lo importante”, dijo en ese momento.

Tini Stoessel se la jugó y le dedicó un romántico mensaje a Young Miko.

Young Miko, por su parte, jamás se refirió públicamente a la relación. Pero sus seguidores notaron que también dejó de seguir a Tini hace algunas semanas, lo que muchos interpretaron como una señal clara del final.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

Ahora, con este nuevo guiño virtual, la historia parece cerrarse definitivamente. Si bien ni ella ni Miko salieron a confirmar la ruptura, el regreso de Tini con Rodrigo de Paul —que se muestra cada vez más sólido— terminó de consolidar la teoría entre los fans.