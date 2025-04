El nombre de María Becerra se hizo viral en las últimas horas por una triste noticia. Luego de quedar internada por una operación de emergencia, su equipo confirmó que padeció su segundo embarazo ectópico. "Mari volvió a atravesar un embarazo ectópico que derivó en una hemorragia interna con riesgo de vida”, aseveró el comunicado presentado en sus redes sociales.

¿Qué le pasó a María Becerra? El comunicado oficial tras perder otro embarazo: “Riesgo de vida”

Por el momento, se desconoce cómo ha evolucionado la cantante en las últimas horas. Sin embargo, se conoció como J Rei, el novio de María Becerra, fue un pilar fundamental para salvarle la vida. "Gracias a la rápida intervención de Juli, del equipo médico y el entorno que los acompaña, se logró actuar a tiempo", destacó el equipo de Becerra.

Cómo J Rei logró salvar a María Becerra de su embarazo ectópico

La intervención de Julián Reininger, más conocido como J Rei, en relación con la salud de su novia, fue presentado por el periodista Pampito en el programa “Puro Show”. Ahí, reveló que el rapero identificó al instante que María Becerra no se encontraba bien, por lo que la llevó a la Clínica Zabala.

“La salvó el novio (...) Él se dio cuenta de que María no estaba bien y decidió llevarla rápido a la Clínica Zabala. Gracias a la reacción rápida del pibe es que le salvan la vida. Fue y es muy delicado lo que tiene”, aseguró el comunicador.

Cómo es la historia de amor entre María Becerra y J Rei

Los artistas iniciaron su romance en secreto durante 2022. Para ese entonces, La Nena de Argentina había culminado su relación con Rusherking y habría sido la primera en interactuar con el rapero. “El primer día que hablamos ella me había etiquetado en Instagram porque estaba escuchando mi canción Tu Turrito. Entonces le respondí: ‘Bien, ahí. Gracias’. Y me contó que justo estaba por tocar, entonces esperé a la noche y le pregunté cómo le había ido“, recordó Reininger en una entrevista en Nadie dice Nada (Luzu TV).

María Becerra y J Rei (Instagram @j.reiii)

“Mal, ¿querés que te cuente?‘, me contestó. Y me mandó 11 audios de un minuto. Listo. Cuando me mandó todo eso supe que le tenía que prestar mucha atención. Ya era la jefa”, siguió relatando el rapero sobre su primera interacción con Becerra.

Una semana después de esa interacción, J Rei la invitó a una cita. Cuando la Nena de Argentina llegó a su casa, se fue la luz, por lo que el cantante le cocinó una pizza vegetariana a las 3 de la mañana. “Tuve que remarla un montón. […] Yo vivo en un barrio privado y afuera hay, por lo menos, 20 locales, pero los lunes no abren. No había nada para comer. Entonces le dije que le cocinaba algo. Ella es vegetariana, entonces me puse a pensar y le dije: ‘Te hago una pizza’. Me puse a amasar, quesito y ella hablándome, al lado, de la vida. Comimos una pizza a las 3 de la mañana", reveló.