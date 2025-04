Justin Bieber es de los artistas más importantes del siglo XXI. Con un gran repertorio de canciones como “Stay”, “Sorry” o “Never Say Never” ha logrado múltiples récords, como ser el primer artista en la historia en tener más de 10 canciones con más de mil millones de reproducciones cada una en Spotify.

El canadiense ha sido reconocido a nivel mundial por sus canciones. Sin embargo, su historia ha estado marcada por la exposición temprana ante las cámaras que lo derivó en una fuerte adicción a las drogas. "Tomé todas las malas decisiones que se te ocurrieron y pasé de ser una de las personas más queridas y adoradas del mundo a la persona más ridiculizada, juzgada y odiada del mundo", confesó el cantante en sus redes sociales.

Aunque Justin Bieber había dejado atrás su pasado tormentoso gracias a la rehabilitación y su nuevo estilo de vida con Hailey Baldwin (esposa y madre de su primer hijo), en los últimos meses se volvieron a encender las alarmas por su aspecto decaído. Esta situación generó preocupación entre sus fans, quienes captaron al cantante fumando marihuana en pleno Coachella 2025.

Todo esto dio vio a un debate entre sus fanáticas por la salud del cantante. Tanto fue la repercusión que Justin Bieber decidió utilizar sus redes sociales para lanzar un fuerte descargo contra sus críticos y los paparazzi.

El fortuito descargo de Justin Bieber contra sus críticos

El cantante decidió apuntar contra sus críticos a través de su cuenta de Instagram. Allí, publicó un video donde mostraba a miles de paparazzi siguiéndolo a toda cosa. “Esto tiene que parar”, expresó el canadiense con cansancio.

Luego, publicó una historia con un fuerte descargo escrito contra sus detractores. “Todo el mundo diciéndome que me mude de Los Ángeles (...) ¿Ustedes creen que me van a intimidar para que me vaya de donde más se necesita mi influencia? ¿Cómo podemos hacer un cambio si huimos de la oscuridad? Yo también me he visto atrapado en la naturaleza transaccional de Hollywood (...) Es algo que da vergüenza, pero dicho esto... Como adulto, con una esposa y un hijo, no quiero tener nada que ver con eso. Lo único que deseo es sumergirme en la cultura, aprender de todos y con todos. Y ser un defensor y promotor del AMOR Y LA IGUALDAD“, sentenció.

Finalmente, sin parar con este comunicado, publicó una imagen de un León con el siguiente escrito: “Creo que Dios es mi león. Mi líder fuerte, capaz de luchar por mí en mi nombre. Creo que donde yo estoy, él está. Actualmente, le pido que me ayude dándome paciencia porque puede ser muy difícil no arrancarle la cabeza a estos malditos tipos. A través del caos, de alguna manera, Dios siempre me trae de vuelta. Hoy me perdono a mí mismo por mi propio egoísmo, y perdono a los que buscan usarme simplemente porque quieren aprovecharse de mí, o porque sus celos les hace querer hacerme sentir pequeño. No importa como lo veas, me están golpeando desde todos los ángulos. Y no soy una víctima (...) ¿Hay gente que ha tenido que morir a causa de esta mierda? La princesa Diana es el primer ejemplo que me viene a la mente. Tenemos que hacerlo mejor, por favor, ¿podemos hacer un cambio?“, detalló.