Justin Bieber vuelve a ser noticia debido a los escándalos y una fuerte polémica. En medio de los fuertes rumores sobre una posible crisis matrimonial con Hailey Bieber, el cantante canadiense protagonizó una escena de tensión en la vía pública y tomó una fuerte decisión.

Recientemente, Justin Bieber fue noticia debido a su fuerte pelea con un grupo de paparazzis que lo estaban esperando en una cafetería de Palm Springs para tomarle fotografías. El artista, visiblemente molesto, les pidió a los fotógrafos que se retiraran del lugar.

“No, no, nada de buenos días”, dijo el cantante mientras se cubría el rostro. “Dinero, dinero, dinero... váyanse de aquí. ¿Es lo único que les importa, el dinero? No les importan las personas, no les importan los seres humanos”, gritó enojado. El video se viralizó a través de las redes sociales y despertó la preocupación de sus fans.

Además, apenas horas más tarde, sorprendió a sus seguidores al anunciar que ya no forma parte de su propia marca de ropa, Drew House.

El polémico video de Justin Bieber contra su propia marca de ropa

A través de una publicación en sus historias de Instagram, la cual fue eliminada poco tiempo después, el músico reveló: “Yo, Justin Bieber, ya no estoy involucrado en esta marca”, escribió junto a una captura de pantalla que mostraba la cuenta oficial de Instagram de Drew House.

¿Qué le pasa a Justin Bieber? El terrible video que publicó prendiendo fuego su propia marca de ropa, Drew House

Luego reveló los motivos de su desvinculación de este proyecto paralelo a su faceta musical. “Drew House no me representa ni a mí, ni a mi familia, ni a mi vida”, anunció. Y concluyó con un mensaje directo para sus seguidores: “Si estás conmigo, con el Justin Bieber humano, no desperdicies tu dinero en Drew House”.

Pero eso no fue todo. Lo más llamativo sucedió al día siguiente. Justin Bieber volvió a encender la controversia al publicar un video generado por Inteligencia Artificial.

En este clip ficticio, se puede ver a una animación del artista entrando a una casa decorada con múltiples productos de Drew House y acto seguido, enciende un fósforo y prende fuego a la casa y se aleja de ella para reunirse con su esposa, Hailey Bieber, y su pequeño hijo, Jack Blues, quienes lo esperan al frente. Además, en este polémico video, el cantante canadiense aprovechó para mostrar su nueva marca Skylrk.

Qué es Drew House, la marca de ropa de Justin Bieber

Drew House es una reconocida marca de ropa que se caracteriza por su estilo urbano y su icónica carita sonriente amarilla. Fue lanzada en 2019 por Bieber en colaboración con su ex estilista, Ryan Good.

La marca rápidamente ganó popularidad entre los fans del cantante y en el mundo de la moda urbana. Sin embargo, ahora el músico se ha desvinculado del proyecto para lanzar una nueva línea propia.