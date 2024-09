Martín Fierro TV 2024: Sol Pérez fue tendencia por una gran incógnita

Regresaron los vestidos de gala y alfombras rojas con los Martín Fierro TV 2024. Desde el hotel Hilton en Puerto Madero, las personalidades y estrellas más icónicas de la televisión se reunirán para una nueva premiación.

“Se viene una noche brillante en los #MartinFierro 2024. Desde las 17hs palpitamos la previa con todos los preparativos. A las 19hs comienza LA GRAN NOCHE en la alfombra roja con todas las estrella”, destacaron las redes sociales de Telefe.

Ahora bien, a las 19 comenzó la alfombra roja, donde diversas estrellas de la farándula presentaron sus mejores looks. Una de ellas fue Sol Pérez, quien se hizo tendencia en redes por un particular motivo.

Por qué Sol Pérez se hizo tendencia en los Martín Fierro TV 2024

El hecho ocurrió en redes sociales, cuando la modelo argentina llegó a la alfombra roja con un vestido ajustado blanco de lentejuelas.

“Sol dice presente en la gran fiesta de la televisión argentina”, destacó el canal oficial de Telefe con el look de Sol Pérez.

Los looks de los Martín Fierro. Instagram.

Ahora bien, un detalle en el estilo de la abogada captó la atención. Debido a lo ajustado del vestido, algunos fanáticos aseguraron que Pérez estaría embarazada.

“Sol Pérez está reee embarazada que lindo”, “Somos 3 adultos debatiendo hace una hora si Sol Pérez está embarazada o no”, “Perdón … ¿Sol Pérez está embarazada?”, “Sin ánimos de opinar del cuerpo ajeno: ¿Sol Pérez está embarazada?”, destacaron algunos usuarios sobre Pérez.

Los looks de los Martín Fierro. Instagram.

Seguidamente, otros usuarios alagaron el look de la analista de Gran Hermano 2023-2024 y criticaron a las personas que sospechaban un posible embarazo.

“Gente ¿pueden dejar de hablar de embarazos?, no se cansan de SIEMPRE LO MISMO. Sol Pérez está preciosa y de lo único que hablan es DE SU CUERPO, LPM... ni cuando se mostraba con ropa horrible hablaban tanto de eso”, “Lo linda y elegante que es Sol Pérez, es deslumbrante”, “No sé opina de los cuerpos, y mucho menos de los embarazos”, destacaron algunos usuarios en contra de los críticos.

¿Martín Ku logró formar parte de los Martín Fierro TV 2024?

Desde otro ámbito, previo a la alfombra roja de los premios, se filtró que el exhermanito no formaría parte del evento, salvo para la previa.

Los looks de los Martín Fierro. Instagram.

“Yo había entendido que estaba invitado, después no me aclararon nada y hoy me entero de que era a la previa y no a la ceremonia [...] la previa es ir un ratito a la suite presidencial y después quedar afuera [...] estaba ilusionado, lo veré desde casa”, detalló el exhermanito en la alfombra roja.

Esto generó una explosiva crítica en las redes, al punto de que el exhermanito logró conseguir un asiento en la edición.