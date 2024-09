¡De no creer! Martín Ku fue descartado a último minuto de los Martín Fierro TV 2024 y las redes explotaron

Los Martín Fierro TV 2024 ya está por comenzar. A partir de las 19.30, la premiación buscará celebrar a las diferentes personalidades de la Televisión.

“Se viene una noche brillante en los Martín Fierro 2024. Desde las 17, palpitamos la previa con todos los preparativos. A las 19 comienza LA GRAN NOCHE en la Alfombra roja con todas las estrellas”, detalló la cuenta oficial de Telefe.

Ahora bien, a instantes de comenzar la ceremonia, una problemática se hizo viral en redes sociales. Martín Ku, uno de los participantes más queridos de Gran Hermano 2024, fue descartado a último minuto de la premiación.

Qué se sabe sobre la ausencia de Martín Ku de Gran Hermano 2024

La noticia fue confirmada por Fede Bongiorno. Ahí, reveló que el participante no tenía asiento en la premiación pese a ya encontrarse en el lugar donde se harían en los Martín Fierro TV 2024.

Martín Ku opinó sobre la casa que se ganó en Gran Hermano 2024: "Está complicado"

“Martín de #GranHermano llegó a los #MartinFierro y se enteró de que no tenía un lugar en la mesa”, destacó uno de los conductores de “El Ejército de LAM” en Bondi Live.

Este hecho generó indignación entre los fanáticos, dado que fue el hermanito con mayor cantidad de liderazgos ganados y por ser la persona que eliminó a Furia, una de las protagonistas de la edición.

Martín es el último eliminado de Gran Hermano y en redes sociales acusan fraude.

“Es increíble que el protagonista de uno de los mejores momentos de GH, lo bajen a último momento, ¡no te merecen Chino (...) Estoy a 5 min de ir y hacer mier** todo! Como lo van a dejar a fuera a Martín pedazo de soretes. Los odio”, “Este es el momento donde Licha o Denisse tienen que otorgarle casi obligatoriamente el lugar al Chino. Es una falta de respeto que saquen al protagonista varón de la edición y ellos se quede por ser amigo y novia de cuando no aportaron nada al programa”, destacaron algunos usuarios en contra de la decisión de Telefe.

El explosivo descargo de Marisol, la novia de Martín Ku, contra Telefe

Seguidamente, momentos después de conocerse la noticia, Marisol, la novia de Martín Ku, apuntó contra Telefe por descartar al ex hermanito.

El escrache de Marisol, la novia de Martín Ku, contra los Martín Fierro y Telefe. (Foto: captura de pantalla)

Durante su comunico, determinó que no le sorprendía lo sucedido, dado que habían descartado a Furia de la premiación, pese a ser una de las protagonistas de la edición.

El escrache de Marisol, la novia de Martín Ku, contra los Martín Fierro y Telefe. (Foto: captura de pantalla)

“#Granvergüenza. Igual, qué nos sorprende. No invitaron a la gran jugadora de esta temporada y no ponen en la mesa al jugadorazo que la sacó y se llevó a Artu. Organización by Nerea”, sentenció la profesora de inglés.