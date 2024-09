¿Cerrando ciclos? Flor Regidor de Gran Hermano 2024 dejó claro que olvidó a Nicolás Grosman con su nuevo look

Gran Hermano 2024 dejó consigo amistades, disputas, noviazgos y polémicas. Esto último se hizo presente en las últimas semanas, cuando Florencia Regidor anunció su ruptura con Nicolás Grosman por haberle sido infiel con Lucía.

Florencia de Gran Hermano 2024 anunció su separación de Nicolás

“Con Nico desde el día que salió, charlamos de lo que quería cada uno y siempre di el lugar a que él decida lo que quiera hacer conmigo. Nuestra relación fue súper real hasta que decidió faltarme el respeto con una infidelidad. Dicho esto, pido por favor respeto para ambos en este momento, que las cosas las vamos a hablar nosotros en privado. Los quiero, gracias”, detalló la ex hermanita en sus redes sociales.

Ahora bien, como forma de superar su ruptura, la modelo decidió tomar algunos riesgos: cambiar totalmente su look.

El cambio de 180 grados que hizo Florencia Regidor que impresionó a sus fanáticos

El nuevo estilo de Florencia Regidor fue presentado por la modelo en sus redes sociales. Allí, publicó una selfie de ella con su estilo “brunette”.

El look brunette de Florencia Regidor.

“Ahora solo falta que me saquen a bailar”, aseveró la exparticipante de Gran Hermano 2024.

Su nuevo look contó con más de 270 mil vistas. Ahí, sus fanáticos celebraron su nuevo ciclo tras su ruptura con el tercer finalista del reality.

Este es el usuario de Instagram de Florencia Regidor, la nueva participante de Gran Hermano 2024

“Holaa me presento”, “que saquen a bailar a la morocha que se muere de ganas aaaaa”, “Me ofrezco como tributo”, “Diosa totallll”, “Morochaaaaaaaaa”, “Por eso no te preocupes reina Ahora saquen número”, destacaron algunos usuarios por el nuevo estilo de Florencia Regidor.

Expedición Robinson 2024: El humor de Baltasar que lo pone en juego

Seguidamente, una de las personas que le comentó a Regidor por su nuevo estilo es Baltasar López, participante de “Survivor, Expedición 2024″. Desde su cuenta en “X”, le detalló con picardía: “Mañana en la Bresh”.

Nicolás Grosman aseguró que Florencia Regidor no es infiel

Desde otro aspecto, Nicolás Grosman participó en el programa de stream “Fuera de Joda”. Ahí, dio su punto de vista sobre su polémica con Florencia Regidor.

“La verdad es que ya hablé, ya conté todo en el programa de stream (su programa) Ahí conté todo, obviamente dije que si había ofendido a alguien, había pedido disculpas. También dijeron que no había pedido disculpas, no sé qué cosa, no sé qué vieron. Yo ya hablé, ya conté todo (...) No estaba con ella en ese momento, no engañé a nadie”, recalcó el ex hermanito sobre lo sucedido con Regidor.