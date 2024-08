Cabaña en la montaña y deportes en la nieve: las vacaciones de Martín Ku y su novia Marisol tras confirmar su embarazo

Martín Ku, ex participante de la última edición de Gran Hermano, y su novia, María del Rosario Sosa Unzaga, conocida como Marisol, decidieron tomarse unas vacaciones en el sur de Argentina, apenas unos días después de que se confirmara la noticia de su embarazo. La pareja, que se encuentra en plena dulce espera, eligió Bariloche como destino para disfrutar de la nieve y la tranquilidad que ofrece la Patagonia en esta época del año.

La pareja disfruta de un viaje con amigos. Foto: Instagram

Las vacaciones en la nieve de Martín Ku y su novia Marisol

A través de sus cuentas de Instagram, Martín y Marisol compartieron fotos y videos de su escapada romántica. En las fotos, se puede ver a Martín practicando deportes de nieve en el Cerro Catedral, mientras que Marisol optó por disfrutar de la calidez de las cabañas y la impresionante vista a las montañas.

Marisol y el Chino están quedandose en unas cabañas. Foto: Instagram

Marisol, quien es Traductora Pública y profesora de inglés, estaría cursando el primer trimestre de embarazo, una noticia que tomó por sorpresa a muchos, considerando que Martín salió de la casa de Gran Hermano el 24 de junio. Los rumores indican que el embarazo podría haber ocurrido durante una de las visitas que Marisol hizo al reality, lo que añade un toque de misterio y emoción a su historia.

El enojo de Martín Ku luego de que se filtrara el embarazo de su novia

La noticia del embarazo de Marisol fue dada a conocer por Pepe Ochoa, panelista de LAM (América TV), y rápidamente se viralizó en medios y redes sociales. Sin embargo, la primicia no fue bien recibida por la pareja, especialmente por Martín, quien expresó su descontento a través de un comunicado en sus redes sociales. “Nosotros no teníamos intenciones de hacerlo (el anuncio) ahora”, declaró el ex participante de Gran Hermano.

El enojo de Martín Ku, tras la noticia de embarazo de Marisol Foto: Captura de X

“Estamos recién atravesando un primer trimestre. El cual las mujeres deben ser prudentes y cuidadosas por su salud y la del bebé”, continuó Martín en su mensaje, subrayando la importancia de respetar los tiempos de la pareja. El influencer también reveló que la exposición mediática los obligó a compartir la noticia antes de haber podido informar a sus familias en persona, algo que lamentaron profundamente.

El enojo de Martín Ku con los comunicadores que contaron que será papá junto a Marisol Foto: Captura de X

Pese a todo, Martín y Marisol mostraron estar más unidos que nunca, disfrutando de su tiempo juntos y preparándose para la llegada de su primer hijo o hija. Con su viaje a Bariloche, la pareja ha encontrado un respiro en medio de la vorágine mediática, compartiendo momentos de paz y felicidad en un entorno que refleja la tranquilidad que ambos buscan para este nuevo capítulo en sus vidas.