¡Se confesó! Martín Ku le reveló a Nicolás de Gran Hermano 2024 la disputa con su familia

Gran Hermano 2024 está por finalizar y las cosas siguen más picantes que nunca. Tras sumas peleas, nominaciones y Congelados, el ganador de la edición está entre Nicolás, Emmanuel y Bautista.

¡Comenzó la campaña! Así fue la entrada de los exparticipantes a Gran Hermano 2024 Foto: Vía País

“¡Llegó el momento de decidir quién gana #GranHermano! ¿Para vos, cuál de los tres finalistas fue el que más rindió?”, destacó la cuenta oficial de X (anteriormente conocido como Twitter) de Gran Hermano 2024.

Ahora bien, pese a la emoción de la gran final, hubo ciertas repercusiones fuera de la casa. Una de ellas tuvo que ver con Martín Ku, quien tuvo una disputa con la mamá de Nicolás por la campaña de los familiares.

“Lo que siempre dijimos de un bro no abandona a otro bro, eso era hasta llegar a la final. Pero ahora que ellos dos están en la final, que estoy súper contento se separan los votos y ahí uno tiene que poner en la balanza todas las cosas que pasaron y nada, vi que hay un juego paralelo de las familias y hubo situaciones con el padre de Nicolás que no me gustaron: el juego por detrás, el juego sucio”, explicó el exhemanito sobre por qué decidió apoyar a Bautista en esta última etapa de la competencia.

Los dichos de Martín generaron rechazo en Antonella, madre de Nicolás, quien aseveró que el hermanito lo estaba castigando. Ante ese panorama, el Bro decidió aclarar con Nicolás lo sucedido tras ingresar a la casa por 24 horas.

Estos fueron los dichos de Martín sobre la familia de Nicolás

El hecho ocurrió en el jardín, cuando Nicolás y Martín estaban haciendo un asado. Ahí, el exhermanito aseveró que al ser una campaña positiva, los votos se dividieron y por eso apoyaba a Bautista en Gran Hermano 2024.

“Entre los bros se dividen los votos ahora en placa positiva. Son dos y yo decidí por Bautista”, expresó Martín con fuerza.

La confesión del Bro sorprendió a Nicolás. Ante ello, Martín aclaró que su decisión no tenía que ver con él, sino por situaciones externas (en este caso, su familia).

Lucía, Martín y Furia volvieron a ingresar a Gran Hermano.

“Obviamente, más a ver todo. Hay muchas cosas, amigo, son bolude***. No tiene nada que ver con vos, nada”, intentó tranquilizar el hermanito a su amigo.

Tras revelar la información, Nicolás quedó algo consternado. Sin embargo, Martín recalcó que los extrañó mucho y ambos quedaron en hablar las cosas al salir de la casa.

“Los extrañé ¿eh?”, aseguró el exhermanito mientras abrazaba con fuerza a su amigo, quien agregó: “Necesito hablar de todo bien”.