Darío contó la verdad de su relación con Virginia antes de ingresar a Gran Hermano 2024

Gran Hermano 2024 está llegando a la final después de casi siete meses en vivo por el que pasaron más de 25 participantes, entre ellos los originales, los del repechaje y los de la segunda camada. Finalmente quedaron los tres finalistas: Emmanuel, Bautista y Nicolás, uno de ellos alzará el gran premio y apagará la luz de la casa más famosa del país. El último en salir fue Darío, quien quedó a un paso de cumplir la meta.

Darío fue uno de los cinco jugadores que ingresó en la segunda camada de participantes, por lo que estuvo en aislamiento durante tres meses. Se caracterizó por un juego tranquilo, sin peleas ni un grupo bien definido, lo que llevó a que muchas veces estuviera nominado.

Darío contó la verdad de su relación con Virginia de Gran Hermano 2024

A pesar de todo, Darío siguió adelante y sorprendió a todos al salir último antes de la final. Si bien su objetivo era ser finalista, se mostró feliz por llegar hasta ahí. Darío tiene una personalidad serena, pero si manifestó su enojo con Virginia.

Darío de Gran Hermano 2024 contó la verdad de su relación con Virginia: qué dijo

En un principio ellos reconocieron que se conocían de antes, ya que ambos son de La Plata, por lo que rápidamente comenzó el rumor de que habían tenido algún romance en su juventud. Lo que Virqueenia reveló tras su salida.

Ahora que está afuera, Darío sigue su gira por los diferentes programas que forman parte de Telefe y que deben recorrer los eliminados. Fue en el ciclo que conduce Georgina Barbarossa donde contó la verdad de su relación con Virginia, aunque en la actualidad estén distanciados.

“Me lo preguntaron, y yo me enteré de que a los 15 años de edad, según ella, chapamos adentro de un auto. Yo sinceramente no me puedo acordar, soy un tarado”, reveló Darío en el programa de televisión.

“Yo a ella la conozco de muchos años, de chicos, yo cuando me entero de que pasaba algo empiezo a hacer memoria. Tendría que hablarlo no me acuerdo, puede ser que haya pasado y yo me haya olvidado por completo. Aparte si me acordara lo diría”, agregó el último eliminado del reality.