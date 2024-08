Florencia de Gran Hermano 2024 contó la verdad sobre su higiene personal

Florencia Regidor fue una de las participantes de Gran Hermano 2024 que ingresó en la segunda camada de jugadores junto a Mauro, Paloma, Darío y Damián. A lo largo de su estadía en el reality supo conquistar al público con su simpatía y carisma, además de estar en pareja con Nicolás, uno de los finalistas y parte de Los Bros.

Lo que más llamó la atención de Flor fue que cuando ingresó al reality en su presentación confesó que no le gusta bañarse e incluso no lo hace todos los días. Eso llevó a que todos se acuerden de sus dichos y cada vez que pueden le comentan o recuerdan sus palabras.

Cansada de los comentarios que recibe, Flor aprovechó la popularidad que tiene en sus redes sociales tras salir del reality y dijo la verdad sobre su higiene íntima. En un video de TikTok, la exparticipante recurrió al humor y respondió a un comentario que decía: “Confirmado: no se bañó”.

Florencia de Gran Hermano 2024 habló de sus trastornos alimenticios Foto: instagram/flor

La respuesta de Florencia de Gran Hermano 2024 tras los comentarios de que no se baña

Para poner fin a los rumores sobre su higiene personal, Florencia expresó: “Vamos a hablar de esto. Chicos, si me baño, basta. Hay algo que las mujeres no se animan a decir, y yo sí me animé. Es que lavarse el pelo es un bajón, entonces yo me lo lavo menos seguido, o sea dos o tres veces por semana”.

“Ahora me lo lavé, y estoy haciendo un video de TikTok con el pelo mojado, y les juro que me bañé. Y el cuerpo me lo lavo todos los días o casi. Pero sí, me baño, así que los que están preocupados por mi higiene lávense ustedes. Un beso, los amo”, cerró en su video Florencia.

Florencia de Gran Hermano 2024 habló de sus problemas alimenticios y mostró cómo se veía antes

Para generar conciencia en sus seguidores, Florencia mostró una foto de cómo se vía antes de ingresar a Gran Hermano y cuando tenía problemas en la alimentación. En la imagen que compartió se veía muy delgada y con el pelo morocho.

“Siempre les cuento sobre mis problemas alimenticios y no saben lo difícil que es salir de eso. Pero se puede”, escribió junto a la foto buscando generar conciencia en sus seguidores.