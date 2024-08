La insólita comparación de Furia de Gran Hermano 2024 que generó polémica: “Me dicen Eva Perón”

Furia de Gran Hermano 2024 fue la participante más polémica del reality por su fuerte carácter, sus peleas y estrategias dieron qué hablar. Después de quedar eliminada, Juliana tuvo gran popularidad y tiene una comunidad de fanáticos que la siguen y bancan en todo. Sin embargo, tuvo varias polémicas tras su salida que generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Furia llegó a un acuerdo con Telefe y rescindieron su contrato, que a diferencia de los otros participantes siguen con el canal. Pero no solo eso, sino que la exjugadora tuvo algunas declaraciones polémicas sobre la cantante María Becerra, quien la apoyó en un principio y después se desvinculó del reality.

Furia de Gran Hermano 2024 se comparó con Diego Maradona y Eva Perón

En una entrevista que dio Furia a Infobae habló de su popularidad y el reconocimiento que tiene en la calle. “A mí me congoja un montón lo que yo le hago sentir a la gente. Es muy fuerte. Me ven como un ídolo por eso cuando salgo me dicen ‘Eva Perón o ‘Maradona’”, expresó la exparticipante.

“No me comparo, me ven así en muchos aspectos y tienen tanto sentimiento por mí que incluso a veces es tan obsesivo. No digo la palabra tóxica, pero es un amor tan profundo que pasa los límites de la pantalla”, agregó Furia sobre el cariño que recibe de Los Furiosos, su grupo de fan que en su momento habían hecho merchadising de ella.

Sin embargo, las palabras de Furia recibieron críticas en as rede sociales por la llamativa comparación que hizo con el ídolo del fútbol y una de las mujeres políticas más importantes de la historia.

Furia de Gran Hermano 2024 se sumó al hate contra María Becerra

En el programa de streaming “Carajo”, Furia contó que fue a un evento de María Becerra: “Estábamos esperando que en algún momento caiga María Becerra y ella nunca vino. Y ¿qué pasó? nos subimos al escenario Emma y yo. No sé porque no vino, no está bueno dejar pagando a la gente. Y yo tuve que divertir a su gente”.

Asimismo, aprovechó su fanatismo para dejarle un mensaje en Instagram, pero un reclamo no pasó desapercibido: “Gracias por perreo furioso y el arco de artemisa que te recuerdo no es tuyo. Abrazo a tu manager”.