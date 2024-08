¿Luchigate?: El mano a mano entre Nicolás Grosman y Flor Regidor de Gran Hermano 2024 tras su polémica ruptura

Las relaciones pueden cambiar de un día para otro, y esto es lo que ocurrió con una de las parejas más queridas de Gran Hermano 2024. Flor Regidor culminó su relación con Nicolás Grosman luego que descubriera la infidelidad de este con Lucía Cornejo.

Florencia de Gran Hermano 2024 anunció su separación de Nicolás Foto: captura instagra,

“Con Nico desde el día que salió, charlamos de lo que quería cada uno y siempre di el lugar a que él decida lo que quiera hacer conmigo. Nuestra relación fue súper real hasta que decidió faltarme el respeto con una infidelidad. Dicho esto, pido por favor respeto para ambos en este momento, que las cosas las vamos a hablar nosotros en privado. Los quiero, gracias”, destacó la modelo en redes sociales tras confirmar su ruptura.

Escandalosa infidelidad de Gran Hermano: Lucía Maidana, Nico Grosman y Florencia Regidor.

Tras confirmarse la ruptura, los fanáticos de Flor y el grupo de “La Vizcachera” apuntó contra Nicolás y Lucía por el daño que generaron. Esto hizo que el tercer finalista diera su versión de los hechos.

La postura de Nicolás al descargo de Flor Regidor de Gran Hermano 2024

El comunicado del exhermanito fue publicado en sus redes sociales. Ahí, declaró que los hechos no era como los había contado Flor dado que ella le había terminado. Para argumentar más su punto, expuso los mensajes con su expareja.

El descargo de Nicolás Grosman contra Flor Regidor. Foto: @nicoogrosman

“A mí fue que me dijeron que ya no daba para más, y que todo estaba terminado incluso antes que llegue a Uruguay”, destacó el tercer finalista en sus redes sociales.

Seguidamente, estableció que se sentía cansado de la gente que opinaba sin conocer las dos partes de una historia. Asimismo, afirmó haberle contado a su pareja lo ocurrido con Lucía “en un contexto de amigos”.

El descargo de Nicolás Grosman contra Flor Regidor. Foto: @nicoogrosman

“Me cansé de que se opine sin saber la historia completa (...) Como no soy una persona que miente, le terminé aclarando lo que había pasado en un contexto de amigos y después de haber recibido estos mensajes que ya vieron”, sentenció Grosman.

La respuesta de Flor Regidor a los dichos de Nicolás Grosman

Tras conocer el descargo de Nicolás, Florencia Regidor decidió acudir a las redes sociales para responderle. Allí, aseveró lo decepcionada que sentía por la publicación de los mensajes y que se enteró de lo ocurrido mientras cenaba con Lucía, Rosina, Martín y su expareja.

La respuesta de Flor Regidor a los dichos de Nicolás. Foto: @flor.regidor

“No solo se escapa, si no expone chats privados, cuando yo traté de no dar nombres y expresarme de la forma más respetuosa. Desde el jueves a la tarde estando en Bariloche empecé a notar y la gente me contaba situaciones en las que claramente se notaba algo entre ellos (...) Tuve que soportar que se rieran de mí, contándose lo que había pasado en la misma mesa en la que todos estábamos cenando”, escribió Flor en un nuevo comunicado.