La filosa respuesta de Ángel de Brito a Furia de Gran Hermano 2024 tras su polémica en Uruguay: “Nos reímos de vos”

Gran Hermano 2024 contó con una de las personalidades más explosivas en la televisión: Furia. Su actitud irreverente y extrovertida le permitió conformar una de las fanaticadas más fuertes de la edición: los furiosos.

“Esto es una carta que me mandaron, me gustaría que ustedes la puedan leer. Está también completa en mi tiktok y nada simplemente resguardo un montón de cosas hace bastante tiempo, pero bueno, creo que llegó el momento de mostrarles un poco lo que piensa la gente y lo que vivo todos los días. Muchas personas me paran en la calle, me lloran, me abrazan, Me regalan cosas, Me regalan cartas, también me regalan su afecto, el amor de su familia y también se sienten un poco golpeados porque no gané el Gran hermano”, destacó la mediática sobre los mensajes que recibía por parte de sus fanáticos.

Ahora bien, su fama también ha estado envuelta en la polémica. Una de ellas ocurrió durante un evento benéfico de la Fundación ProCasmu en Montevideo. Allí, tuvo algunos percances con la prensa que llevó a que la exhermanita se fuera del lugar.

“Borra eso, pende** de mier**”, se le escuchó decir a Furia de Gran Hermano 2024 contra uno de los noteros.

El hecho generó sumo revuelo en redes, al punto de que la exhermanita debió dar su versión de los hechos. Tras publicar su mensaje, Ángel de Brito no dudó en atacarla.

Cuál fue el mensaje de Furia de Gran Hermano 2024 contra LAM

El mensaje fue publicado por la entrenadora física en Instagram. Allí, le agradeció a la seguridad del evento por evitar que los noteros de LAM la siguieran hostigando.

La declaración de Furia contra LAM. Foto: @furiascaglione

“Agradecer enormemente a los agentes de seguridad que me ayudaron a que LAM (América) deje de hostigarme, como lo suele hacer en Buenos Aires. Imagínense lo importante que soy que hasta vinieron a Uruguay a molestarme”, sentenció la doble de riesgo en un comunicado.

La postura de Ángel de Brito tras los dichos de Furia de Gran Hermano 2024

Tras el descargo de la exhermanita, Ángel de Brito no dudó en responderle. A través de su cuenta en “X”, le destacó a Furia que sus noteros no fueron a Uruguay a hacerle una nota y que desconoce de las redes sociales y la televisión.

“Alguien le puede avisar a #Furia 1- no tenemos ni mandamos cronista a Uruguay. 2- que no sabe de redes ni de televisión, que solo fue la sexta eliminada de un reality”, destacó el conductor de LAM.

Finalmente, de Brito concluyó: “Que escriba en castellano. 4- que hace meses, no es noticia para nosotros 5- que nos reímos de ella. No con ella”.