La fuerte acusación de Furia de Gran Hermano 2024 contra Ariel Rodríguez Palacios: “¡Un desubicado!”

Furia se convirtió en un personaje icónico de los medios tras su salida de Gran Hermano 2024. Su personaje extrovertida y explosiva la ha llevado a formar parte de diferentes proyectos y polémicas.

“Cuando quieren bajar a alguien que Brilla, le hacen pasar vergüenza mil y una veces. Un dicho muy conocido que decía mi hermana es “, le pegan al lobo hasta que muerde”, destacó la entrenadora física a modo de reflexión.

Ahora bien, Juliana Scaglione consiguió una oportunidad en el canal de streaming “Carajo”. Ahí, reveló una propuesta indecente que recibió por parte de Ariel Rodríguez Palacios.

La fuerte acusación de Furia contra Ariel Rodríguez Palacios

El hecho ocurrió en “Toda”, el programa de Alex Caniggia en “Carajo”. Ahí, reveló que tuvo un momento incómodo con el chef durante su programa Ariel en su Salsa.

“Cuando fui al programa del putero, hijo de p..... que encima adentro del camerino ¡No sabes la que me tiró!” (...) Este tipo se hace el cocinero en el programa que tiene”, comenzó a relatar la mediática sobre su encuentro con Ariel.

Seguidamente, Furia destacó que uno de los integrantes del programa del chef le hizo una invitación sugerente en vivo. “Yo fui de todo corazón porque me invitaron, básicamente (...) Y de la nada, alguien del panel o el programa, me empieza a decir: ‘Tenemos una invitación para hacerte’ (...) Me la hicieron en público y quedó grabada, eh”, enfatizó Furia de Gran Hermano 2024.

La propuesta, de acuerdo con la exhermanita, consistía en ir a un jacuzzi con ellos. Al principio ella aceptó. Sin embargo, al conocer que era una invitación privada, lo rechazó.

“Me dicen: ‘Te invitamos a un jacuzzi’ y yo re pelotu... le contesté: ‘Dale, sí. Obvio, gracias’ mientras ellos pensaban que yo era un puti...reventada (...) Ellos habrán pensado que porque estuve en Gran Hermano, era una regalada”, determinó la exhermanita.

Ariel y su hijo Felipe en "Ariel en su salsa". (Instagram Ariel Rodríguez Palacios)

Finalmente, Furia destacó que desde el programa le recalcaron que estaba muy tranquila con Ariel, el conductor del programa. Esto hizo que se molestara. “¡Un desubicado! ¡Yo había ido de buena onda, pero es un taradito!”, cerró la doble de riesgo.

La disputa entre Ariel y Furia de Gran Hermano 2024

La acusación de Furia es parte de su disputa con el conductor de Ariel en su Salsa. Durante su participación en “Se Picó” de República Z, determinó que Ariel era una persona intensa y que necesitaba psicólogo.