Ángel de Brito dejará LAM de forma temporal: ¿cuáles son las razones?

Ángel de Brito es uno de los conductores más destacados de Argentina. Tras dar sus primeros pasos en el periodismo en 1999, el mediático se ha caracterizado por transmitir diferentes primicias en LAM.

Ángel de Brito indignado con Furia, Santiago del Moro y la producción de Gran Hermano por no sacar a Arturo de la casa. (Foto: captura de pantalla)

“Las noticias no son buenas, voy a ser bastante claro. Tiene pronóstico reservado. El Hospital Italiano está por emitir un comunicado”, detalló el comunicador sobre la salud de Jorge Lanata.

Ahora bien, de Brito generó preocupación en sus fanáticos tras revelar una gran noticia: no estará en LAM de forma temporal.

Por qué Ángel de Brito no estará en LAM

De acuerdo con el conductor, se contagió de una gripe y estaba con poca voz. Por tanto, Yanina Latorre va a encargarse de la conducción del programa de televisión.

La explicación de Ángel de Brito sobre su ausencia a LAM. Foto: @Angeldebrito

“¡Estoy con poca voz! Los abandono por unos días, se quedan con mis equipos en LAM y Ángel Responde”, reveló Ángel de Brito las causas de su ausencia en los programas.

Tras comunicar esta información, Yanina Latorre brindó mayores detalles del cuadro médico del conductor. Ahí, reconoció que Ángel no se sentía bien y que se había quedado sin voz.

Ángel de Brito, jurado del Bailando 2023 (Foto: Prensa)

“Hoy a la mañana estuve con él en Bondi, hicimos un pase y no se sentía bien (...) Me dijo: ‘Mirá no sé si no llego esta noche’. Yo creí que me estaba cargando, pero no. Fue al médico cuando terminó el programa, porque le costó hacerlo, y se quedó sin voz. No sabemos cuándo le retorna”, destacó la angelita.

Cuál es el cuadro médico de Ángel de Brito

Luego de estar ausente en LAM (América) y #ÁngelResponde (Bondi), de Brito explicó este martes cuál era su cuadro médico: faringitis y cuadro gripal.

Ángel de Brito contó a qué ex "hermanita" convocaron para "LAM". (Captura Instagram Ángel de Brito)

“Diagnóstico: estado gripal, faringitis. Me mandaron a hisopar estreptococo (...) Reposo. Hablar lo menos posible. Paracetamol. Sin antibióticos”, determinó el conductor en su canal de difusión en Instagram.

Pese a este escenario, Ángel de Brito confirmó que se hisopó y salió negativo el test de COVID-19. “Me hisopé. COVID negativo, estreptococo negativo”, aseguró el conductor de LAM sobre su cuando médico.

¿Yanina Latorre tampoco estará en LAM?

Durante el último programa de LAM, Latorre aseveró que tampoco se sentía bien. En este punto, recalcó que le dolía la cabeza, garganta y panza.

Yanina Latorre en su programa para Bondi. (Captura)

“A mí en este momento me duele la cabeza. Compartimos mate. Me duele la garganta, la cabeza y la panza. Igual hizo mucho frío”, contó la periodista y cotnadora pública.