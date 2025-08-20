Zaira Nara se adelantó a la primavera con un look boho chic que se llevó todas las miradas

Zaira Nara no para de arrasar en Instagram: ya superó los 8 millones de seguidores y cada posteo suyo se llena de likes y comentarios al instante. Con un estilo fresco, auténtico y lleno de onda, comparte desde outfits súper cancheros hasta escenas simples de su día a día. Tiene ese toque especial que la hace destacar y marcar tendencia cada vez que aparece en el feed.
En esta oportunidad, Zaira decidió compartir con sus seguidores en Instagram algunas fotos que realizó junto a una reconocida marca de ropa en las que posó con un look bien primaveral, anticipando lo que se viene en esta nueva temporada.
"Una colección nacida desde la raíz: bohemia, libre, natural. Con texturas nobles y detalles que vibran con tu energía y se sienten como parte de vos", escribió en el epígrafe con la descripción de su look, que sin dudas se llevó las miradas y los likes de sus fanáticos.
Cuánto cuesta Alba Nueva, la yerba que lanzó al mercado Zaira Nara
Zaira Naira no se queda quieta. Además de su extensa carrera como modelo y conductora, se ha caracterizado siempre por emprender y arrancar ambiciosos desafíos. Así, creó Zaira Beauty, una marca de maquillajes súper afianzada en el mercado. Ahora sorprendió al lanzar un producto que nada tiene que ver con la belleza: una yerba mate.
La yerba Alba Nueva viene en dos versiones: la suave y la tradicional. Por el momento se ofrece mediante la tienda propia de la marca y también en Mercado Libre. Asimismo está disponible un contacto de WhatsApp para ventas directas.
Los paquetes que se ofrecen son de medio kilo y tanto la suave como la tradicional tienen el mismo precio: cada paquete cuesta $3400 y también se presenta la opción del bolsón de 10 paquetes a $34.000, es decir, por el momento no hay promo por comprar en cantidad.