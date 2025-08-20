Así es “Para dos”, la inesperada colaboración de Lali Espósito y La Joaqui

El martes 19 de agosto, La Joaqui se convirtió en tendencia tras su participación en el programa Nadie dice nada (Luzu TV). Allí compartió mesa con Flor Jazmín Peña, Nicolás Occhiato, Angelita Torres y Santi Talledo. Pero la sorpresa llegó cuando también estuvo presente Anita, hermana de Lali Espósito, quien fue testigo del inesperado momento en vivo.

Con un gesto espontáneo, La Joaqui acercó su celular al micrófono y dejó sonar unos segundos de lo que será "Para dos", el tema que lanzará junto a Lali este 20 de agosto. Lo que escucharon los presentes dejó en claro que se trata de una propuesta distinta: un sonido más rockero y calmo, alejado del trap y la cumbia que suelen caracterizar a la artista marplatense.

El adelanto de la nueva canción.

La inesperada colaboración entre Lali Espósito y La Joaqui

El cruce artístico entre Lali y La Joaqui no pasó desapercibido. Ambas son referentes de estilos diferentes, pero con trayectorias que marcaron a toda una generación.

Por un lado, Lali Espósito viene de consolidarse como una de las voces pop más fuertes de Latinoamérica, con giras internacionales y un estilo que mezcla pop, rock y electrónica. Su impronta rockera es la que parece dominar en este nuevo single.

En tanto, La Joaqui se convirtió en un fenómeno popular con su fusión de trap y cumbia, logrando conectar con públicos diversos. Su autenticidad y su mirada social la posicionaron como una referente indiscutida dentro de la escena urbana.

Esa unión de mundos musicales explica por qué el adelanto de "Para dos" generó tanta repercusión. Los fanáticos no tardaron en viralizar el fragmento en redes sociales, con comentarios que iban desde la sorpresa hasta la euforia.

El estreno oficial de "Para dos" será este 20 de agosto y promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados del año. Mientras tanto, el pequeño spoiler ya encendió las expectativas y dejó claro que la colaboración con no será un tema más, sino una jugada fuerte que apunta a trascender géneros.