¡Se calentó! Lali Espósito echó a tres participantes de La Voz Argentina y no se guardó nada: “Les falta hambre”

El camino al éxito demanda mucho más que talento natural, y eso es algo que el jurado de La Voz Argentina tiene muy claro. Lali, la Sole, Miranda y Luk Ra suelen remarcar que un verdadero artista no solo debe cantar bien, sino también tener la capacidad de enfrentar desafíos y demostrar actitud en cada presentación para poder destacarse y avanzar en su carrera.

Este jueves, ese concepto cobró relevancia cuando Malena Bon, Belén Muñoz y Mía Martins interpretaron juntas el tema “Contigo”, aunque no lograron brillar en el escenario. Al momento de justificar qué fue lo que no funcionó, Malena y Belén coincidieron en que la falta de preparación influyó, pero también señalaron otro factor clave: no se sentían conectadas con el tema. “No es el estilo de ninguna de las tres. Vinimos a hacer cosas distintas, ninguna de las tres conocía esta canción”, aseguraron.

Lali se indignó con la presentación de tres participantes de La Voz Argentina

A su turno, Mía agregó que durante los ensayos el foco estuvo puesto más en la coreografía que en la interpretación vocal, lo que habría afectado el resultado final. Sin embargo, ese comentario no cayó bien en Lali, quien reaccionó con firmeza, aunque manteniendo su tono cordial. “No hay excusas. Lo peor que se puede hacer es subestimar una canción porque no es el estilo de uno. En el equipo, elegimos este tema para que estén cómodas las tres y me sorprende escuchar que ninguna lo estaba del todo”, expresó la coach, visiblemente molesta por la falta de compromiso con la propuesta.

Acto seguido, Lali fue aún más contundente en su devolución y no dudó en señalar los errores con claridad. “Malena y Belén cantan juntas y tuvieron cositas de afinación bastante graves. Ninguna se lució. Es la verdad, retrocedieron un poco”, afirmó sin rodeos.

Luego, explicó su decisión con total honestidad: “No lo hicieron tan bien como antes y pienso de acá en adelante, escuché lo que dijeron, no estoy de acuerdo y no me voy a quedar con ninguna de las tres”. Su comentario dejó en evidencia la exigencia del certamen y el alto nivel que espera de los participantes.

Para aliviar la tensión del momento y suavizar la devolución de Lali, Ale Sergi intervino con una reflexión que puso en valor el género elegido. “A veces, las canciones de POP uno las subestima porque siente que la voz no se luce, pero son las más difíciles. Con poquito tenés que provocar alegría en el cuerpo... parece simple pero hay un camino para llegar ahí. Lo que hicieron estuvo bien para TikTok”, comentó con humor, aunque dejando en claro la exigencia técnica detrás de lo simple.

Lali, sin embargo, no bajó el tono crítico y volvió a remarcar su punto de vista. “Les falta hambre y quiero ser justa con los compañeros que lo dan todo. No fue tan grave la perfo como lo que las escuché decir. A veces alguien te tiene que decir que valores el momento y la oportunidad”, señaló, dejando una lección clara sobre compromiso y actitud en el escenario.