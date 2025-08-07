Lali Espósito estalló de bronca y amenazó con su renuncia a La Voz Argentina: “Maldad”

La Voz Argentina atraviesa momentos intensos, y este miércoles el reality vivió uno de los más emotivos de la temporada. Lali Espósito, una de las coaches más queridas del programa, explotó en medio de una batalla del Team Lali y sorprendió a todos al decir que pensó seriamente en renunciar.

La tensión se sintió desde antes de que Valentino Rossi y Lucas Rivadeneira subieran al escenario. Ambos integrantes de su equipo tenían que interpretar “Lay Me Down” de Sam Smith, una canción compleja y cargada de emoción. Desde el primer segundo, la performance fue impactante.

Lali es una de las jurados favoritas del certamen.

Lali Espósito, entre la emoción y la presión de elegir

“Cuando uno habla de batallas en La Voz Argentina, esto es una batalla de las complicadas”, lanzó Lali con seriedad. Su compañero y co-coach Dillom intentó distender el ambiente y le propuso entre risas que eligiera a los dos. Pero la actriz y cantante fue clara: “Solo lo puedo hacer una vez”.

Después de la presentación, que dejó sin palabras al público y a los jurados, la artista no pudo contener la emoción. “Esta vez renuncio de verdad. No voy a ser cómplice de ustedes en esta maldad que hacen”, lanzó.

Lali confesó que ella misma había armado esa batalla, sabiendo que el momento de decidir iba a ser durísimo. “Uno sabe cuando arma una batalla así que después va a estar en un lugar complejo como el que estoy ahora”, dijo, con la voz quebrada. “Dejaron el corazón. Me fascina cómo interpretan. Juntos era un escándalo de emociones”, expresó, visiblemente emocionada.

Lali quedó sorprendida tras la batalla de su equipo.

La decisión final de Lali Espósito en La Voz Argentina

Tras unos segundos de silencio, Lali anunció lo que todos esperaban: “Obvio que me voy a quedar con los dos, ¿qué les pasa? ¿Se piensan que estoy loca yo? ¿Se piensan que no uso mi bala?”. Entre risas y disparos con los dedos, imitó su ya clásica muletilla: “Soy la vieja del ‘pa, pa, pa’”.

Aunque Nico Occhiato le recordó que ya no podrá usar ese beneficio en futuras rondas, Lali no se preocupó. “No me voy a preocupar por el futuro, estoy muy feliz en este presente. Abrácenme y caminemos hacia la gloria juntos”, cerró, ovacionada por el estudio.