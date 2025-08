Internas en La Voz Argentina: el polémico motivo por el cual Luck Ra despertó el enojo de la producción

Desde el comienzo de la etapa de las batallas, La Voz Argentina ganó impulso y se volvió el centro de atención. Esta fase estuvo marcada por varias polémicas intensas que pusieron a Luck Ra y a La Sole bajo la lupa, debido a sus decisiones estrictas y duras con los concursantes eliminados del programa de Telefe.

En medio del escándalo que continúa causando repercusiones tras la inesperada decisión de Soledad de sacar a dos participantes, en Sálvese quien pueda (América) revelaron un nuevo inconveniente que, al parecer, vuelve a poner a Luck Ra en el foco de la polémica.

La Joaqui acompañará a Luck Ra en el equipo para las batallas de "La Voz Argentina". (Gentileza Telefe)

Ximena Capristo contó, basándose en una fuente muy cercana dentro del canal de las pelotas, que existe cierto malestar con el novio de La Joaqui, el miembro más joven del jurado. Esta figura, una apuesta arriesgada de la producción, está logrando un gran impacto en redes sociales, donde el cantante genera mucha interacción, según lo destacado por Pepe Ochoa.

La razón por la que la producción de La Voz Argentina se enojó con Luck Ra

“A mí me cuentan, desde adentro, que hay algunos que están hinchados las bolas con él ¡A mí me cae veinte puntos! Él, su novia y todos. Aclaro que esto no es lo que pienso yo”, reveló la Negra Capristo, días después del conflicto que surgió en el reality de talentos cuando el cordobés eliminó a una participante.

¿Cuál es la razón por la que en Telefe hay cierto fastidio hacia Luck Ra? Según explicó Capristo, varios se irritan ante los errores del artista, quien tiene menos experiencia en televisión. “Lo que me dijeron es que están hinchados porque tienen que cortar mucho y volver a empezar”, afirmó.

“Parecería que él es como que se equivoca bastante. Eso es lo que me cuentan a mí. Es nuevo, él se justificó diciendo esto”, añadió la panelista de SQP y cerró con: “Tienen que tenerle paciencia”. Lo cierto es que, más allá de algunos bloopers en pantalla que obligan a reiniciar la grabación, en las últimas emisiones se registraron varios momentos que no fueron bien recibidos.

A pesar de las críticas y la incomodidad que generan algunos errores en el set, Luck Ra continúa siendo una figura clave y atractiva para la audiencia, especialmente en redes sociales. Su falta de experiencia es notoria, pero también despierta la necesidad de paciencia y comprensión por parte del equipo, que debe adaptarse a sus tiempos mientras crece en este nuevo rol televisivo. Queda claro que, aunque el camino tenga tropiezos, su presencia sigue generando interés y expectativa en el programa.