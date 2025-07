Luck Ra se enojó y frenó en seco a 2 participantes de La Voz Argentina por un insólito motivo: “Basta”.

Desde el lunes 28 de julio comenzaron las batallas en La Voz Argentina, una etapa en la que, como es habitual, los coaches trabajan intensamente con sus participantes. Sin embargo, Luck Ra vivió un momento inesperado: terminó poniéndose celoso luego de que dos concursantes intentaran “coquetear” con La Joaqui.

Tal como sucede en cada edición, los entrenadores deben convocar a un artista invitado para asistirlos en la preparación de sus equipos. En este caso, el cordobés no lo dudó y pensó en su pareja, quien además de ser su novia, es una reconocida cantante de RKT y figura destacada del género.

Luck Ra y La Joaqui confirmaron su romance un año atrás.

Mientras se encontraba ensayando con Lucas Barros y Thomas Danta, Luck Ra les pidió que interpretaran parte de la canción para ajustar algunos detalles técnicos. La Joaqui, por supuesto, estaba presente durante la práctica. Sin embargo, el cuartetero no pudo ocultar su incomodidad cuando notó que su pareja quedó fascinada con el talento de los participantes.

Los participantes eligieron interpretar Yo quería, de Cristian Castro, un tema claramente cargado de romanticismo. Ante la intensa mirada de La Joaqui hacia los concursantes, el artista no tardó en reaccionar con humor y un toque de celos: “Basta que van a enamorar a mi novia”.

Marina Calabró fue quien se animó a expresar en voz alta lo que muchos televidentes venían sospechando. En su columna para Lape Club Social Informativo, la periodista reveló cuál sería la estrategia de Nico Occhiato en La Voz Argentina: “Él no da puntada sin hilo, es más vivo que el hambre y no es que no tenga recursos. Estuve hablando con gente que maneja redes sociales, cuando Occhiato dice eso hay una estrategia de marketing”.

Lo que al principio parecía una simple muletilla simpática, en realidad sería una jugada calculada al detalle. Según Calabró, “Occhiato está siempre pendiente de las métricas. Viste que el rol de conductor en La Voz no es protagónico por una cuestión de formato. Entonces, ¿cómo lográs presencia y visibilidad con un rol marginal? Haciéndote viral con algo”.