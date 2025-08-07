La Voz Argentina 2025: cuándo son los knockouts y quiénes se suman al jurado

La Voz Argentina 2025 sigue conquistando todas las noches la pantalla de Telefe. El reality de canto que conduce Nicolás Occhiato y tiene de jurados a La Sole, Lali Espósito, Luck Ra y Miranda! busca a la mejor voz del país. En cada gala se vive emoción, disputas, humor y mucha música.

El programa está en su segunda etapa, esta es Las batallas, en donde dos participantes del mismo equipo cantan a dúo para que luego el coach decida quedar con uno de ellos. El que queda eliminado puede ser robado por coaches de otros equipos.

Esta etapa tuvo la particularidad de que podían ser eliminados los dos concursantes, al igual que ambos podían pasar al siguiente nivel. Además, los miembros del jurado tuvieron a colegas invitados en preparación de sus alumnos. Yami Safdie acompañó a La Sole, Dillom a Lali, La Joaqui a su pareja Luck Ra y Valeria Lynch a Miranda!.

Cómo serán los knockouts de La Voz Argentina 2025 y quiénes se suman al jurado

En los Knockouts, dos participantes del mismo equipo cantarán canciones diferentes y el coach elegirá quien sigue en la competencia de canto. Aunque sigue vigente la posibilidad de que otro coach “robe” hasta dos participantes de otro team.

Lo llamativo de esta nueva etapa del reality popular de canto es que los cantantes estarán acompañados en la presentación y toma de decisión por otro artista, una novedad del programa, ya que hasta ahora solo acompañaban en la preparación de los participantes.

Se conoció la lista de artistas que se suman y en qué equipo estarán cada uno. Cazzu acompaña a Luck Ra, Zoe Gotusso con Lali Espósito, Emmanuel Horvilleur con Miranda! y el Chaqueño Palavecino con La Sole.

La nueva etapa de La Voz Argentina 2025 comienza el lunes 11 de agosto a las 21.45 horas por la pantalla de Telefe.

Cada nivel es más exigente y competitivo por lo que los participantes buscan dar todo para avanzar en la competencia y poder llegar a la final. Las nuevas figuras que estarán en los knockouts generaron especulaciones entre el público fanático del reality de talento.