El descargo de Lali Espósito tras la amenaza de bomba durante su show en San Juan: “Preocupada y triste”

Lo que parecía ser una noche inolvidable, se transformó en un momento de angustia colectiva. El 1 de agosto, en pleno show de Lali Espósito en el estadio Aldo Cantoni de San Juan, una amenaza de bomba obligó a evacuar el lugar por completo. El operativo de seguridad se activó de inmediato y, tras descartarse el peligro, la cantante volvió al escenario para completar la noche.

Fiel a su estilo, Lali agradeció el apoyo de sus fans: “Lo más importante es que estén todos bien. Gracias por la paciencia y por el amor de siempre”, escribió en redes apenas terminado el recital. Pero la historia no terminó ahí.

Ya de regreso en Buenos Aires, la cantante se mostró dispuesta a hablar sobre lo sucedido y fue contundente. En diálogo con Sálvese Quien Pueda (América), expresó cómo vivió el episodio y reflexionó sobre el contexto social que lo rodea.

“Nosotros lo vivimos con tranquilidad. Nos quedamos en el venue con el equipo, esperando que nos den información. Cuando me dieron el ok, me sentí acompañada y con ganas de brindarle a la gente de San Juan el show”, sostuvo la artista. Y continuó: “Yo estaba preocupada y triste por cómo la gente podía vivir esa tensión. No es grato”.

En medio de su descargo, Lali no esquivó el costado político. Apuntó directamente contra el Presidente Javier Milei, con quien tuvo varios cruces en el pasado. “Cuando hablamos de discurso de odio, es esto. Se viralizó el audio del llamado. Impacta escuchar a una persona con ese nivel. Estas personas, creo yo, responden a una bajada de línea”, aseguró, visiblemente molesta.

“Esto fue una demostración de que esas cosas tienen un resultado. Es injusto para la gente que pagó su entrada, que fue en familia, con chicos. Es una locura pasar por eso”, agregó, indignada.

Por último, dejó una reflexión con tono firme: “Somos nosotros los que tenemos que desactivar esto. Si todos nos subimos a la bola de ser personas odiosas y maleducadas, es una bola de mierda que no termina más”.