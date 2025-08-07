Detuvieron a un hombre por la amenaza de bomba en el recital de Lali Espósito en San Juan

Lali Espósito está de gira presentando su nuevo álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama” tras agotar dos Vélez, preparar dos más y recorrer las provincias. El 1 de agosto, la artista iba a salir a escena en el estadio Aldo Cantoni de San Juan cuando una amenaza de bomba obligó a todos a evacuar el lugar. Tras un operativo de seguridad y descartarse el peligro, la cantante se subió al escenario a dar su show.

La artista tenía que salir a escena a las 21 horas del viernes, pero un llamado al 911 alertó sobre el supuesto artefacto explosivo que estaba en el lugar, esto llevó a que las autoridades indicaran que se debía evacuar y realizaron una revisión completa.

Luego, la amenaza fue descartada y Lali dio paso a su show cerca de las 22.30 horas. No obstante, se llevó a cabo una investigación judicial sobre el hecho ocurrido en San Juan.

Lali Espósito

Cómo fue la detención y quién es el acusado de la amenaza de bomba al show de Lali Espósito

El hombre acusado es Juan Carlos Salem y tiene 74 años. Fue detenido en su domicilio del barrio La Bebida en el departamento de Rivadavia en un allanamiento ordenado por los fiscales del caso Alejandro Mattar e Ignacio Achem.

El supuesto autor del hecho fue quien realizó el llamado al 911 para alertar por el explosivo. “Hemos puesto un artefacto explosivo ahí en el estadio porque no queremos que actúe esa negra p… kirchnerista. De ustedes depende que no salga gente lastimada…”, se escuchó en el audio de la amenaza.

Detuvieron al hombre acusado de ser el autor de la amenaza de bomba en el recital de Lali Espósito

En el allanamiento a la casa del sospechoso, la Policía secuestró un arma de fuego calibre 22. El hombre fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición de la Justicia, según informó el Diario de Cuyo.

Asimismo, Salem está acusado de intimidación pública, y se podrían sumar otras agravantes como la portación de arma.

En una conversación con el móvil de Canal 13 San Juan, el fiscal Alejandro Mattar informó que durante el allanamiento se secuestró uno de los teléfonos buscados. “En el domicilio había varios celulares, pero logramos identificar uno vinculado a la causa. También se secuestró el e-mail del aparato y del chip que se utilizó en ese teléfono de la llamada”, señaló el abogado.

De igual manera, el fiscal comunicó que Salem admitió haber realizado la amenaza, pero no se encontró el celular del audio, ya que se deshizo de la prueba.