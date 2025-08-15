Ángela Torres habló por primera vez de una enfermedad que padece: “Es lo que soy...”

Ángela Torres se convirtió en una de las figuras más queridas de Luzu TV. Como conductora suplente frecuente en Nadie Dice Nada, su frescura y espontaneidad la hacen brillar frente a la cámara. Esta vez, fue convocada para participar en la sección Qué hay en mi bolso de Resumido, donde mostró todos los objetos que lleva con ella… y sorprendió con una confesión personal.

Entre zapatillas de entrenamiento, ropa para el gimnasio y un sinfín de maquillajes, la artista dejó entrever su costado más cotidiano. “Soy como muy nómade”, explicó mientras sacaba de su bolso un jogging, un corpiño deportivo y hasta su perfume sin tapa. En el medio del repaso, reveló algo que pocos sabían: “Paf para el asma. Porque es lo que soy, soy una persona asmática y mocosa”.

Ángela Torres y un primer paso de pop sofisticado. (Sony Music)

La revelación que hizo Ángela Torres sobre su salud

La declaración llamó la atención porque Ángela nunca había hablado públicamente de esta condición. Entre risas y comentarios descontracturados, explicó que uno de sus infaltables en la cartera es el inhalador para el asma, junto con su tapa ojeras.

Además, mostró que carga con dos teléfonos: uno nuevo que aún no configuró y el viejo, que sigue usando para compartir internet. “Una cosa triste”, bromeó, fiel a su estilo. También sorprendió con accesorios insólitos, como un adorno de Dobby, el personaje de Harry Potter, colgando de su bolso: “¡Tenés 40 años, Ángela! ¿Qué hacés? No pongas un Dobby”, se autocrítica entre carcajadas.

Ángela mostró qué lleva en su cartera.

La actriz, conocida por su autenticidad, también respondió preguntas rápidas. Contó que no siempre usa la misma cartera y que le gustaría intercambiar la suya con la de Flor Jazmín Peña: “Siento que tendría cosas que me vendrían bien, como algo emocional, algo que me haga bien al alma”.

La cantante y actriz reveló que lleva un paf porque es asmática.

Antes de despedirse, prometió que la próxima vez llevará “cosas más lindas” para mostrar, como un libro o algún objeto que le dé “mejor estética”. Sin embargo, sus seguidores valoraron más la naturalidad y la honestidad con la que habló de su día a día, y en especial, la forma en que abordó su problema de salud sin dramatizarlo.