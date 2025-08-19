El fuerte enojo de Lali Espósito con tres participantes de su equipo en La Voz Argentina 2025: “Cero corazón”

La Voz Argentina 2025 sigue su curso y todas las noches los participantes buscan dejar todo en el escenario para pasar a la siguiente etapa del concurso. En el reality que conduce Nicolás Occhiato, y tiene de jurados a Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y La Sole están en la etapa de los Knockouts.

La Voz Argentina 2025

Este nivel, los concursantes del mismo team se enfrentan y cantan diferentes canciones, mientras el coach debe elegir quedarse con uno de ellos. No obstante, los jurados no están solos sino que tienen a otro cantante de acompañante: Miranda! a Emanuel Horvilleur, La Sole al Chaqueño Palavecino, Lali Espósito a Zoe Gotusso y Luck Ra con Cazzu.

Este lunes se presentaron tres concursantes del team Lali Espósito que no recibieron la devolución esperada. Iara Lombardi, Aimel Salí y Santiago Maluendez cantaron “Because of You”, “Who Knew” y “Canción para mi muerte”. Tras la presentación, la artista se mostró enojada por el trabajo de su equipo.

Lali Espósito

Lali Espósito se enojó con tres participantes y le dijo lo que piensa en La Voz Argentina 2025

“Yo sentí que a los tres les faltó algo que no se negocia a esta altura del programa. Les tengo que decir con toda sinceridad que yo esperaba muchísimo más de este Knockout”, habló con sinceridad Lali.

En referencia a Iara, la artista pop expresó: “Son los tres muy increíbles, por eso están acá. Pero no te voy a negar, Iara, que en un momento dije ‘¿qué le pasa? ¿qué pasó con Iara que es tan determinante cuando canta?’ Lo que más me preocupó es que te vi con cero corazón, no te pasó nada".

Luego, Lali comentó acerca del momento en que les grita en medio de la presentación para que activaran: “No pude más, porque sentí que necesitaban que alguien les diga ‘vamos loco, ¿qué pasa acá?’... Siento que el que más estuvo donde tenía que estar fue Santi, en los zapatos que le tocaban esta noche”.

los tres participantes de La Voz Argentina 2025 a los que Lali Espósito retó

A continuación, Lali debió elegir a uno de los tres participantes, pero señaló contundente que espera para la siguiente etapa: “Acá se viene a dejar todo chicas, está picante, los equipos están increíbles. A quien continúe le voy a pedir el doble de laburo, vocal, trabajo en la canción, cantarla, sacarse un poco esta cosa de rigidez que ya no se permite más”.

A pesar del enojo y de marcarle los errores con énfasis, Lali decidió darle una nueva oportunidad a Iara.